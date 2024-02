HMD Legend e Legend Pro in arrivo, ma ci sarà poco di “leggendario”

Il 2024 sancirà la fine del sodalizio fra Nokia e HMD Global, con quest’ultima che si metterà in proprio per realizzare smartphone col suo marchio. C’è stato un primo tentativo in tal senso, con quell’HMD M-KOPA X1 che però era a tutti gli effetti un rebrand, ma a breve ci sarà il debutto di modelli inediti, probabilmente a partire da questi HMD Legend e Legend Pro.

Compaiono su GeekBench gli inediti HMD Legend e Legend Pro, cosa sappiamo

Crediti: GeekBench Crediti: GeekBench

La loro esistenza è stata rivelata dal database di GeekBench e non con una sigla tecnica bensì con quello che dovrebbe essere il vero e proprio nome commerciale. Ma non fatevi ingannare dal nome “leggendario”: le specifiche riportate dal portale di benchmarking si fondano sul System-on-a-Chip di fascia entry-level Unisoc T606, realizzato con processo produttivo a 12 nm con CPU octa-core (2 x 1,6 GHz A75 + 6 x 1,6 GHz A55) e GPU ARM Mali-G57.

Le differenze fra i due non sono ancora del tutto chiare, eccezion fatta per le memorie, che saranno da 4 GB su Legend e 8 GB su Legend Pro, mentre il software è indicato come Android 14. Il risultato è un punteggio di circa 380/1.380 punti in single/multi-core, a rimarcare la fascia economica a cui si rivolgeranno.

La presentazione ufficiale è prevista per il MWC 2024 di Barcellona, dove la compagnia dovrebbe lanciare un totale di 6 nuovi smartphone: adesso ne conosciamo 2, mentre gli altri 4 dovrebbero chiamarsi Pulse, Pulse+, Pulse Pro e Legend Plus; nel frattempo, la “ex associata” Nokia si prepara anch’essa a rinnovare il suo catalogo con ben 17 modelli.

