Infinix vuole rivoluzionare il mobile gaming con CoolMax | MWC 2024

La fiera tech di Barcellona è un’occasione d’oro per mostrare a utenti, rivali e potenziali partner le ultime novità e i traguardi raggiunti nello sviluppo di tecnologie proprietarie. Tra le novità del MWC 2024 ci sono anche soluzioni pensate per il gaming, come la console portatile Tecno Pocket Go oppure il nuovo sistema di raffreddamento per smartphone CoolMax di Infinix. Quest’ultima soluzione mira ad offrire le massime prestazioni, ma senza impattare sulle temperature. Il risultato? Un punteggio stratosferico su Antutu per il Dimensity 9300.

Infinix presenta CoolMax al MWC 2024, la nuova tecnologia di raffreddamento per smartphone

Crediti: Infinix

Durante il MWC 2024 il brand Infinix ha presentato la sua ultima novità tech (dopo le sue back cover muta-colore e il sistema di luci LED integrate sotto la scocca dei telefoni). Si tratta del sistema di raffreddamento proprietario CoolMax, una novità in grado di ridurre le temperature fino ad un massimo di 10°C. I test effettuati con il Dimensity 9300 (ultimo SoC di punta targato MediaTek) hanno riportato risultati stellari, con un punteggio Antutu da record (2.215.639 punti). Questa novità è basata sulla combinazione di un sistema di raffreddamento termoelettrico (o modulo Peltier) e una ventola.

Per fare un parallelo, i top di gamma Red Magic utilizzano un sistema di raffreddamento attico con ventola integrata. Il sistema di Infinix è leggermente diverso: Red Magic utilizza una ventola per spingere l’aria attraverso un condotto di rame (in sostanza trasporta il calore lontano dal chipset) mentre grazie all’effetto Peltier di CoolMax all’interno del dispositivo si crea una differenza di temperatura maggiore, con un raffreddamento superiore rispetto all’utilizzo della sola ventola.

Crediti: Infinix

La tecnologia CoolMax utilizza anche degli algoritmi di intelligenza artificiale per la gestione attiva della potenza del chipset (in questo caso, del Dimensity 9300). Il concept gaming phone di Infinix presenta poi un chip Pixelworks per supportare la GPU Immortalis G720, un sistema in grado di raggiungere un refresh rate di 180 Hz in Full HD+ e 144 Hz in QHD+. Lo smartphone da gaming del brand arriverà nel corso del 2024 ma al momento non ci sono dettagli su design e specifiche.

