CES 2024: con Infinix E-Color Shift gli smartphone diventano muta-colore

Transsion continua a dimostrarsi uno dei brand più innovativi nel mercato degli smartphone, che sia col suo sub-brand Tecno che con quello Infinix. Entrambi hanno infatti dato prova di avere una certa propensione a introdurre nel settore tecnologie peculiari, specie quando si parla dell’estetica. L’ultima dimostrazione è arrivata al CES 2024, dove Infinix ha mostrato a pubblico e media la sua nuova tecnologia E-Color Shift.

Infinix presenta al CES 2024 la tecnologia E-Color Shift per mutare colore agli smartphone

La tecnologia Infinix E-Color Shift è stata ideata allo scopo di permettere agli utenti di “esprimere la propria individualità e trasmettere informazioni distintive attraverso design unici del telefono, trascendendo i cambiamenti di colore di base“. Sono presenti fino a 60 aree a matrice personalizzabili con ciascuna che supporta vari colori: oltre a cambiare tinta, questa feature permette anche di personalizzare la cover posteriore visualizzando l’ora, l’umore e altre caratteristiche.

Utilizza la tecnica E Ink Prism 3, in cui il cambiamento di tensione elettrica fa sì che le particelle di colore nelle microstrutture si adattino per ricreare il colore desiderato, il tutto senza consumare energia. Non è la prima volta che Infinix o Tecno svelano novità del genere, come nel caso delle tecnologie 3D Lighting Leather, Luminous Eco-Leather, RGB Chameleon Coloring e scocche policromatiche.

