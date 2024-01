POCO X6, X6 Pro e M6 Pro ufficiali in Italia: display AMOLED, fotocamere con OIS e tanta potenza!

La compagnia partner di Xiaomi ha dato il via al suo primo lancio del 2024 con un trittico di dispositivi. Si tratta di smartphone dotati di un look accattivante (nel perfetto stile di POCO), con specifiche tecniche in grado di soddisfare anche i palati più fini ed un prezzo davvero niente male: ecco tutto quello che c’è da sapere sui nuovi POCO X6, X6 Pro e M6 Pro (4G), ora ufficiali in Italia!

POCO X6, X6 Pro e M6 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Design e display

X6 Pro – Crediti: POCO

Il design dei nuovi smartphone targati POCO è fresco e giovanile, perfettamente in linea con i trend attuali. Tutti e tre gli smartphone hanno schermi flat con punch hole centrale mentre la back cover è caratterizzata da un ampio modulo fotografico che racchiude sia i sensori (con il flash LED) che uno spazio aggiuntivo con il logo del brand in bella vista. POCO X6 e il fratello maggiore X6 Pro montano schermi AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco di 2.160 Hz, PWM a 1.920 Hz e luminosità di picco di ben 1.800 nit. Cambia invece il tipo di protezione, con un vetro Gorilla Glass Victus per X6 ed una soluzione Gorilla Glass 5 per X6 Pro.

M6 Pro 4G – Crediti: POCO

Passando al “piccolo” POCO M6 Pro (4G, da non confondere con la versione M6 Pro 5G lanciata in India) ritroviamo un pannello AMOLED da 6,67″ ma stavolta con risoluzione Full HD+; è presente il refresh rate a 120 Hz mentre il vetro protettivo è un Gorilla Glass 5. Tutti e tre i telefoni offrono un lettore d’impronte digitali posizionato sotto il display e sono dotati della certificazione IP54.

Specifiche tecniche e fotocamera

X6 – Crediti: POCO

Le specifiche dei nuovi mid-range targati POCO oscillano tra MediaTek e Qualcomm, offrendo un ampio ventaglio di chipset. POCO X6 fa affidamento sullo Snapdragon 7s Gen 2, octa-core a 4 nm con una frequenza massima di 2,4 GHz e fino a 12/512 GB di memorie. Il fratello maggiore X6 Pro cede il posto a MediaTek con il Dimensity 8300-Ultra, sempre a 4 nm ma con una frequenza di clock fino a 3,35 GHz; le memorie arrivano fino a 12/512 GB ma si sale di livello con RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Infine, POCO M6 Pro è equipaggiato con il SoC Helio G99-Ultra (fino a 2,2 GHz): il chipset di fascia media viene proposto in una versione migliorata, realizzata in collaborazione con Xiaomi.

Crediti: POCO

Il trittico presenta batterie da 5.100 mAh (X6) e da 5.000 mAh (X6 Pro e M6 Pro), tutte con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Un’altra caratteristica in comune riguarda il software: si tratta dei primi modelli in Italia a fare capolino direttamente con HyperOS, ma nuova interfaccia di Xiaomi che ha preso il posto della storica ed iconica MIUI. Anche il comparto fotografico non cambia: abbiamo in tutti i casi sensori da 64 + 8 + 2 MP con stabilizzazione OIS, un modulo ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. Una differenza importante riguarda il sistema di raffreddamento: X6 Pro è l’unico che offre la tecnologia LiquidCool 2.0, ossia un sistema al liquido con camera di vapore.

POCO X6 5G – Scheda tecnica

Crediti: POCO

Dimensioni di 161,15 x 74,24 x 7,98 mm per 181 grammi

certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, Gorilla Glass Victus

da (2712 x 1220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1920 Hz, luminosità di picco di 1.800 nit, Gorilla Glass Victus Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm e fino a 2,4 GHz

a 4 nm e fino a 2,4 GHz GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, sensore IR

Fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro

con Samsung HP3, stabilizzazione OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Android 14 sotto forma di HyperOS

POCO X6 Pro 5G – Scheda tecnica

Crediti: POCO

dimensioni di 160,45 x 74,34 x 8,25/8,35 mm per un peso di 186/190 grammi

certificazione IP54

display TCL OLED a 12 bit da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz, Gorilla Glass 5 e luminosità di picco fino a 1.800 nit

a da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz, Gorilla Glass 5 e luminosità di picco fino a 1.800 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 2.0)

SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 3,35 GHz A715 + 4 x 2,2 GHz A510)

GPU Mali-G615 MC6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con OV64B , OIS, ultra-grandangolare da 120° e macro

con , OIS, ultra-grandangolare da 120° e macro selfie camera da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

POCO M6 Pro 4G – Scheda tecnica

Crediti: POCO

Dimensioni di 161,1 x 74,95 x 7,98 mm per 179 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20,5:9, con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di ??? nit e protezione Gorilla Glass 5

da (2.400 x 1.080 pixel) in 20,5:9, con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di ??? nit e protezione Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99 Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,2 GHz)

GPU ARM Mali-G57 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR, mini-jack cuffie

Fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con OIS, ultra-wide e macro

con OIS, ultra-wide e macro Selfie camera da 16 MP

Speaker stereo

Android 14 sotto forma di HyperOS

POCO X6, X6 Pro e M6 Pro – Prezzo e uscita in Italia

Il prezzo di partenza dei medio gamma POCO X6, X6 Pro e M6 Pro è di 229€; ogni modello è disponibile in varie colorazioni ma la versione X6 Pro è l’unica presente nel classico colore Yellow, tipico della compagnia asiatica. Di seguito trovate tutti i prezzi e le configurazioni.

X6 5G 8/256 GB – 299,9€ 12/256 GB – 329,9€ 12/512 GB – 369,9€



X6 Pro 5G 8/256 GB – 349,9€ 12/512 GB – 419,9€



M6 Pro 4G 8/256 GB – 229,9€ 12/512 GB – 299,9€



Tutti e tre gli smartphone sono disponibili all’acquisto tramite il sito ufficiale POCO, il sito di Xiaomi e Amazon.

Al via le prime promozioni

A partire dalle ore 14.00 dell’11 gennaio, e fino alle 23.59 del 17 gennaio, gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird:

X6 Pro da 12/512 GB al prezzo di 379,90€

da al prezzo di X6 da 12/256 GB al prezzo di 289,90€

da al prezzo di X6 da 12GB + 512GB al prezzo di 329,90€

da al prezzo di M6 Pro da 12/512 GB al prezzo di 259,90€

