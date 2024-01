Oscal PowerMax 3600 è la prima Power Station rugged al mondo!

Blackview e Oscal presentano una novità per tutti gli amanti dell’avventura e per gli utenti che non vogliono farsi trovare impreparati in nessuna situazione (compresi i blackout). Oscal PowerMax 3600 è la Power Station indistruttibile, la prima della sua categoria: si tratta di una stazione rugged, dotata di un corpo ultra-resistente ed una struttura facilmente trasportabile (grazie alle ruote e alla pratica impugnatura integrate).

Oscal PowerMax 3600: caratteristiche e prezzo della prima Power Station rugged

Crediti: Blackview

Il brand Blackview è specializzato nel campo dei budget phone e dei dispositivi rugged, ma si è anche ritagliato uno spazio all’interno del settore delle Power Station. Forte di queste conoscenze, la compagnia ha lanciato sul mercato Oscal PowerMax 3600, una centrale energetica portatile dotata di un corpo rugged. Il dispositivo è resistente alle cadute fino a 0,8 metri, agli schizzi d’acqua e alle temperature estreme (tra i -20°C e i 55°C); inoltre sono presenti luci LED personalizzabili con cinque modalità diverse, utili anche per trasmettere segnali in codice Morse in situazioni di emergenza.

Crediti: Blackview

La Power Station è dotata di una capacità espandibile da 3,6 kWh fino a 57,6 kWh (con un massimo di 5 battery pack aggiuntivi, ognuno da 3,6 kWh). Nonostante si tratti di una soluzione ad alte performance può essere spostata con facilità grazie alle ruote e alla pratica impugnatura: il dispositivo si trasporta proprio come un trolley (con la massima comodità). Grazie alla potenza in uscita di ben 3.600W è in grado di alimentare praticamente qualsiasi cosa, rivelandosi un prezioso alleato sia per viaggi, campeggio e gite fuori porta che per le emergenze in casa (magari in caso di blackout). Il tutto è alimentato da batterie LiFePo4 con tecnologia BMS (Battery Management System).

Crediti: Blackview

Tra le altre caratteristiche di Oscal PowerMax 3600 troviamo il supporto alla ricarica solare, un pratico display LCD e un’app smart per i comandi da remoto. Ciliegina sulla torta, si tratta di una Power Station abbastanza silenziosa per la categoria (solo 62 dB). L’ultima novità di Blackview e Oscal è stata lanciata in crowdfunding su Indiegogo a prezzo scontato di 1.799$, con la possibilità di abbinare vari accessori come battery pack, pannelli solari, cavi per la ricarica in auto e così via.

Contenuto realizzato in collaborazione con Blackview.

