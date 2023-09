Con Infinix 3D Lighting Leather la cover dello smartphone brilla, ma i LED sono nascosti

Dopo lo stile tamarro e futuristico di Infinix GT 10 Pro, arriva un'altra novità della compagnia asiatica che mira ad offrire uno stile diverso dal solito. Si tratta della nuova tecnologia 3D Lighting Leather di Infinix, una soluzione che permette di integrare delle luci LED direttamente sotto la scocca (ma che risulteranno comunque visibili all'esterno).

Infinix annuncia la tecnologia 3D Lighting Leather: di cosa si tratta e quale sarà il primo smartphone ad averla

Ma come funziona questa novità targata Infinix? La nuova tecnologia 3D Lighting Leather permetterà di rivestire i futuri smartphone del brand donando loro un look unico. La cover posteriore è realizzata con una texture in simil pelle che utilizza TPU (poliuretano termoplastico) traslucido. In tutto sono presenti quattro strati: la parte inferiore ospita una base con LED LFG (Light Guide Film) seguito da uno strato di vernice resistente alla luce e da una sezione in fibra di vetro trasparente; il tutto culmina con l'area in TPU traslucido. Ciò vuol dire che le luci LED sono in grado di raggiungere la superficie ed essere visibili direttamente sulla scocca.

Lo scopo, quindi, è quello di realizzare delle aree della cover in grado di emettere luce: questi LED possono essere utilizzati per le notifiche, magari in combinazione anche con degli effetti sonori (in modo da creare un gioco di luci e suoni). In base a quanto si evince i LED saranno in grado di cambiare colore. Il primo smartphone con tecnologia 3D Lighting Leather dovrebbe essere – secondo un leak – Infinix Note 30 VIP Special Edition, ossia una versione speciale del dispositivo lanciato a giugno.

A cambiare sarebbe solo il look mentre le specifiche resterebbero invariate. Dovremmo avere, quindi uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 10 bit e 120 Hz, un chipset MediaTek Dimensity 8050, fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage, Android 13, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 50W ed una fotocamera da 108 + 2 + 2 MP con sensore Samsung HM6.

