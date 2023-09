vivo X90 Pro: al via i test per Android 14, ma non per tutti

Durante l'evento Google I/O 2023, il gigante tecnologico USA ha alzato il sipario su Android 14, l'ultima versione dell'OS del robottino verde. Ovviamente tutti i produttori di smartphone hanno dato il via la corsa alla beta, pubblicando le prime versioni sperimentali del software (come nel caso di Xiaomi, Nothing, OPPO, OnePlus e Samsung). In queste ore vivo ha aperto le porte al suo Preview Program dedicato ad Android 14, solo per quanto riguarda l'ultimo top di gamma del brand (vivo X90 Pro), ma purtroppo non si tratta di un'anteprima per tutti (almeno per il momento).

vivo X90 Pro Global comincia a ricevere Android 14 in versione Preview Program, per ora solo in India

X90 Pro – Crediti: vivo

Sicuramente si tratta di una buona notizia dato che abbiamo a che fare con la prima versione della Funtouch OS 14 (parliamo quindi del mercato Global), ma al momento ci sono due grandi limitazioni. Per prima cosa è stata annunciata una selezione valida solo per l'India e in secondo luogo i posti sono disponibili in numero limitato (500 utenti). Le registrazioni si chiuderanno il 12 settembre mentre il rilascio partirà dal 18 settembre.

Per accedere al programma vivo X90 Pro dev'essere aggiornato alla versione 13.1.13.8. W30.V000L1; l'iscrizione può avvenire semplicemente entrando in Impostazioni, Aggiornamento sistema, cliccando sull'icona in altro a destra e poi in Versione di prova. Per quanto riguarda l'Europa e l'Italia (il dispositivo è arrivato anche da noi) dovremo necessariamente pazientare ancora.

