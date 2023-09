L’AI generativa di Instagram potrebbe rendere le foto ancora più finte

È solamente questione di tempo prima che Meta potenzi le capacità della sua intelligenza artificiale e abbracci il concetto di AI generativa, forse proprio a partire da Instagram. A differenza di Facebook, Thread e WhatsApp, è il social network che più di tutti si fonda sulla creazione e condivisione di contenuti fra foto e video, il ché va a braccetto con questo tipo di tecnologie. E non senza sollevare polemiche, che da sempre gravitano attorno a piattaforme come Instagram, accusate di influenzare i suoi utenti e incentivare la creazione di contenuti che oscillano fra finzione e realtà.

Instagram sta sperimento l'integrazione di funzioni di AI generativa sulla piattaforma

Instagram is working on "Gen AI Panoramas"



Spotted in today's Instagram iOS app update (ver. 300.0) pic.twitter.com/0a1EEk32A7 — Aaron (@aaronp613) September 11, 2023

L'utente Aaronp613 ha fatto una scoperta interessante: all'interno dell'ultimo aggiornamento alla versione v300.0 di Instagram su iOS ha individuato una stringa di codice che rivela l'esistenza di una funzione denominata Gen AI Panoramas. I dettagli si esauriscono qui, ma facendo 2+2 possiamo immaginare che questo nome possa essere ricondotto a una nuova funzionalità che sfrutta l'AI generativa per cambiare il cielo nelle foto. Anche perché è una tecnologia già presente per esempio negli smartphone Xiaomi, che da tempo usano l'AI per permettere agli utenti di cambiare il panorama delle proprie foto.

In precedenza, erano state avvistate altre implementazioni d'intelligenza artificiale nei prodotti di Meta, per esempio un chatbot dalle multiple personalità, la possibilità di creare sticker personalizzati o di avere un riassunto dei messaggi privati ricevuti. Nel caso di Instagram, sono trapelate funzioni di AI generativa chiamate AI Brush e Restyle, due opzioni che consentirebbero di sostituire e ritoccare parti di foto utilizzando prompt testuali, come nel caso di Photoshop AI. Allo stesso tempo, Meta vorrebbe contestualmente introdurre un'etichetta per capire se un contenuto è generato dall'AI, in modo da evitare fraintendimenti.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le