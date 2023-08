Anche su WhatsApp arriva l’AI generativa: ecco come sarà sfruttata

L'intelligenza artificiale ha invaso quasi tutti i servizi che utilizziamo quotidianamente sul web e ben presto sarà possibile sfruttarla anche sulle app più note proprio come WhatsApp. In una nuova versione di prova della celebre app di messagistica istantanea, infatti, sono apparse nuove funzione che sfruttano proprio l'AI generativa per la creazioni di contenuti sempre nuovi e personalizzati.

Sticker sempre nuovi e personalizzati grazie all'AI di WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Con la pubblicazione della versione 2.23.17.14 Beta di WhatsApp per Android, un limitato gruppo di tester ha avuto accesso ad una nuova funzione che permette di creare degli sticker personalizzati usufruendo dell'intelligenza artificiale generativa. Nella pagina di selezione degli adesivi, infatti, è comparso un nuovo avviso che consente di testare subito la conversione del testo in immagine, sottoforma di sticker.

Come mostrato nell'esempio pubblicato dagli esperti di WaBetaInfo, sarà possibile descrivere testualmente il tipo di sticker di cui abbiamo bisogno per vederlo generato immediatamente all'interno della schermata degli adesivi AI. “Un gatto che ride su uno skateboard” produrrà un risultato simile a quello mostrato nell'immagine in alto.

Questa funzione potrebbe far parte di un'integrazione maggiore dell'intelligenza artificiale di Meta prevista per Instagram, Facebook e WhatsApp che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Non ci resta quindi che attendere notizie ufficiali da parte della compagnia guidata da Mark Zuckerberg.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

