Meta prepara il suo Chatbot con AI: arriverà su Facebook, Instagram e WhatsApp

Nonostante sia arrivata relativamente tardi nel mondo dell'intelligenza artificiale, Meta sembra essere oramai pronta a lanciare il suo chatbot che proverà a distinguersi dagli altri proponendo agli utenti diverse personalità con cui interagire. Secondo un autorevole report, infatti, il prossimo mese potremo finalmente interagire con il nuovo servizio creato dall'azienda di Mark Zuckerberg.

Secondo le informazioni ottenute dal Financial Times che cita fonti interne all'azienda, il prossimo mese Meta lancerà ufficialmente un chatbot che sarà integrato con tutti i suoi attuali social network, tra cui ovviamente Facebook, Instagram e WhatsApp, mentre per il momento non viene citato Threads.

Questo nuovo chatbot avrà una particolarità che lo aiuterà a distinguersi di ChatGPT e Google Bard: il servizio di Meta infatti potrà interagire con gli utenti sfruttando diverse personalità, tra cui anche quella di un surfista che offre consigli per le mete da visitare nel vostro prossimo viaggio, oppure quella che parla come Abraham Lincoln (secondo le informazioni raccolte dal Finalcial Times).

Il chatbot creato dal team di Mark Zuckerberg era già sta avvistato in una versione di test su Instagram, dove prometteva di mettere a disposizione ben 30 diverse personalità per interagire in modo più complesso con l'utente in chat.

