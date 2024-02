iPhone 16, cambio di look: ecco come apparirà la fotocamera

Di tutte le compagnie in ballo, Apple è una delle meno propense a modificare il design dei suoi smartphone, ma con iPhone 16 e 16 Plus potremmo assistere a un cambio di rotta. Lo afferma il leaker Majin Bu, con nuove informazioni che seguono le immagini dei prototipi che erano comparse in rete a fine 2023. Ma a differenza di quelle, le nuove immagini render ci rivelano che i prossimi melafonini dovrebbero portare con sé un rinnovato look.

Cambia il design della fotocamera della linea iPhone 16: compaiono le immagini render

Crediti: MacRumors

In questi render possiamo notare che la serie iPhone 16, probabilmente modello base e Plus, avrebbe un nuovo modulo fotografico. Rimarrebbe la presenza di una doppia fotocamera (sensore primario e ultra-grandangolare), questa volta disposta in direzione verticale anziché in diagonale in stile iPhone X, 11 e 12; inoltre, non sarebbe più contenuta in una sezione quadrata bensì rettangolare a mo’ di pillola, con il flash LED che sarebbe questa volta posizionato al suo esterno.

Questa disposizione dei sensori permetterebbe così alla fotocamera di iPhone 16 e 16 Plus di poter realizzare video spaziali da essere fruite con Apple Vision Pro, come accade adesso solamente sui modelli Pro e Pro Max. Ma non sarebbe questa l’unica modifica strutturale per i melafonini di prossima generazione.

Un’altra esclusiva che i modelli Pro e Pro Max sarebbero destinati a perdere è il tasto Azione, che al prossimo giro dovrebbe essere integrato sull’intera gamma di telefoni; l’altra grande novità sarebbe il tasto Cattura, utile per potenziare le funzionalità fotografiche. Se invece parliamo di iPhone 16 Pro e Pro Max, anche i due smartphone sarebbero pronti a ricevere modifiche nel design, in questo caso riguardanti Isola Dinamica e dimensioni maggiorate.

