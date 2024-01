iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: nuove immagini render, come saranno fatti

C’è sempre una certa curiosità nello scoprire come saranno i melafonini di prossima generazione, che a questo giro sono rappresentati da iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Al contrario dei vari brand cinesi come Xiaomi, OPPO e vivo, che di tanto in tanto decidono di cambiare look ai rispettivi flagship, Apple ha un approccio più conservativo. Se si esclude l’adozione dell’Isola Dinamica, infatti, è dal 2019 che gli smartphone di Cupertino adottano più o meno lo stesso design, modificato giusto da qualche novità incrementale.

Apple prepara iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: le immagini render ne svelano le novità estetiche

Crediti: AppleTrack Crediti: AppleTrack

Con la serie 16 dovrebbero arrivare cambiamenti più significativi, anche se solamente per iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: nelle immagini render che stanno circolando in rete, si ipotizza che anziché utilizzare l’Isola Dinamica avrebbe un più canonico display punch-hole con foro centrale. Un vantaggio in termini estetici, con un elemento meno ingombrante a togliere spazio ai contenuti a schermo ma di difficile realizzazione tecnica.

Se nel mondo Android il punch-hole è così diffuso è perché praticamente nessun produttore utilizza il riconoscimento facciale 3D, preferendo optare per il tradizionale sensore d’impronte digitali, che Apple ha invece messo da parte in favore del Face ID. Un sistema di sblocco biometrico che richiede una sensoristica difficilmente inseribile in uno spazio così ristretto.

Crediti: AppleTrack

C’è quindi un’ipotesi più plausibile, ovvero che anziché un punch-hole venga adoperata un’Isola Dinamica più piccola, quanto basta per ospitare la sensoristica in questione. Sulla base dei rumor precedenti, sappiamo che iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbero avere display più grandi: da 6,1″ e 6,7″ della serie 15 a 6,3″ e 6,9″, con dimensioni pari a 149,6 x 71,45 x 8,25 mm per 194 grammi per 16 Pro e 163 x 77,58 x 8,25 mm per 225 grammi per 16 Pro Max.

Crediti: AppleTrack Crediti: AppleTrack Crediti: AppleTrack

Ciò rappresenterebbe un aumento del rapporto schermo/scocca, mentre non sono attese novità significative per la batteria, nonostante l’aumento dimensionale. Per iPhone 16 Pro si vocifera la presenza di un’unità da 3.355 mAh, in aumento di solo il +2,5% rispetto alla 3.274 mAh di iPhone 15 Pro. Nelle immagini render in esame possiamo anche vedere la presenza del già trapelato tasto Cattura, di cui abbiamo già parlato per spiegare a cosa servirà.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le