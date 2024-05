LPDDR6: le nuove RAM su Snapdragon 8 Gen 4, quanto saranno potenti

Aggiornamento 23/05: nuove indiscrezioni sulla potenza delle nuove memorie RAM LPDDR6, le trovate nell’articolo.

Ci vorranno ancora mesi prima di assistere al lancio dello Snapdragon 8 Gen 4, ma in questi mesi abbiamo già scoperto alcune delle sue novità, fra cui le nuove memorie RAM LPDDR6. Si vocifera che il prossimo System-on-a-Chip realizzato da Qualcomm dovrebbe portare al grande pubblico il nuovo standard per gli smartphone di fascia alta: ma quali saranno le relative migliorie?

Snapdragon 8 Gen 4 avrà le nuove memorie RAM LPDDR6? Spunta l’indiscrezione

Lo standard massimo attuale è la generazione LPDDR5, di cui abbiamo conosciuto le evoluzioni sotto forma di LPDDR5X ed LPDDR5T, che hanno portato migliorie nel settore mobile sotto forma di maggiori prestazioni fra frequenza di clock, trasferimento dati, ampiezza di banda e consumo energetico.

Sicuramente accadrà lo stesso con l’evoluzione LPDDR6, di cui conosciamo le prime specifiche grazie ai dati fatti trapelare tramite l’ente certificativo JEDEC. Rispetto all’attuale record dei 9,6 Gbps con le LPDDR5T, con il nuovo standard passerebbe a 10,6 Gbps capaci di salire nel tempo fino a un massimo di 14,4 Gbps.

Il focus sembra che sarà quello dell’intelligenza artificiale, con modelli AI sempre più richiedenti in termini di memorie RAM (vero, Google Pixel 8?). Come affermato da un funzionario dell’industria dei semiconduttori riportato dal media sud-coreano ETnews, “sono in corso lo sviluppo della tecnologia e le discussioni sugli standard per ridurre al minimo il consumo energetico, che aumenta con l’aumento della capacità di elaborazione dei dati“.

Come riporta l’insider Revegnus, il consorzio apposito JEDEC si starebbe apprestando a svelare la tecnologia LPDDR6, la cui presentazione sarebbe prevista per il Q3 2024. Giusto in tempo per lo Snapdragon 8 Gen 4 e tutti i SoC di prossima generazione che lo accompagneranno e lo seguiranno, compreso probabilmente quelli della rivale MediaTek, forse già dal prossimo Dimensity 9400.

