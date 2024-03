Google Pixel 8 non avrà l’AI Gemini Nano: il motivo fa discutere

I possessori di Pixel 8 Pro hanno beneficiato dell’aggiunta dell’AI in locale tramite l’espansione di Gemini Nano, ma lo stesso non accadrà per quelli di Pixel 8. Con lo scorso aggiornamento Feature Drop di fine 2023, la compagnia ha introdotto il suo modello d’intelligenza artificiale a bordo del suo top di gamma, aprendo le porte a varie funzionalità. Tuttavia, chi ha acquistato il modello inferiore non potrà beneficiarne, e la motivazione data da Google fa storcere il naso.

Google annuncia che Pixel 8 base non sarà dotato dell’AI in locale di Gemini Nano

Il modello AI di Gemini Nano su Pixel 8 Pro significa alcune feature, come per esempio la possibilità di riassumere le conversazioni audio tramite l’app Registratore e il suggerimento di risposte nella tastiera Gboard. L’utilità di avere l’AI in locale è molteplice: non dovendo fare affidamento al cloud, il tutto avviene in maniera più rapida e con più privacy.

La notizia è stata data nell’ultimo episodio del The Android Show su YouTube, in cui il team Google ha risposto alle domande degli utenti sulla disponibilità di Gemini Nano su Pixel 8, dopo essere stata introdotta sulla variante Pro. Al quesito ha risposto lo sviluppatore Terence Zhang, secondo cui ciò non sarà possibile a causa delle limitazioni hardware di Pixel 8 che impedirebbero al modello AI di poter funzionare.

La compagnia non ha dato maggiori dettagli sulla faccenda, il ché ha prontamente sollevato un dubbio: ma se Pixel 8 funziona è alimentato dallo stesso Tensor G3 di Pixel 8 Pro, com’è possibile che Gemini Nano non funzioni? Sapendo che i modelli LLM sono spesso voraci di memoria RAM, la motivazione pare essere legata ai soli 8 GB di RAM di Pixel 8, un taglio inferiore rispetto ai 12 GB presenti su Pixel 8 Pro.

Se così fosse, rimarrebbe comunque l’impressione che Google abbia deliberatamente “castrato” Pixel 8 in favore del modello più costoso, dato che Gemini Nano funziona sulla serie Samsung Galaxy S24, compreso il modello base che ha 8 GB di RAM. La limitazione accennata da Terence Zhang potrebbe quindi essere un’altra, anche se pare soltanto questione di tempo prima che l’AI diventi parte integrante dei telefoni, con la stessa Google che ha confermato l’intenzione di inserire Gemini dentro Android.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le