Exynos 1480 ufficiale: ecco svelato il SoC di Samsung Galaxy A55

Di recente abbiamo assistito al lancio di Samsung Galaxy A55 e A35: se quest’ultimo è basato sul già noto Exynos 1380, A55 è stato presentato con l’inedito Exynos 1480. Ogni tanto accade che le compagnie presentino prima un dispositivo che il System-on-a-Chip che lo alimenta, lasciando nel dubbio le specifiche tecniche che ne conseguono. Adesso che è stato presentato ufficialmente, vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy A55 è alimentato dall’Exynos 1480: annunciate le caratteristiche tecniche

Crediti: Samsung

Rispetto ai 5 nm dell’Exynos 1380, il più avanzato Exynos 1480 si basa sul processo produttivo Samsung EUV a 4 nm, promettendo quindi un miglior compromesso fra prestazioni e consumi energetici. Il SoC è composto da una CPU octa-core (2 x 2,75 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e una GPU Samsung Xclipse 530, cioè la sua principale novità.

Per la prima volta, la GPU proprietaria della compagnia sud-coreana fa la sua comparsa su uno smartphone non di fascia alta. Realizzata in collaborazione con AMD, è una GPU basata su architettura RDNA 2 che offre funzionalità più avanzate per il gaming, come le tecnologie Variable Rate Shading e upscaling Super Resolution, oltre a offrire performance migliorate fino al 53%.

Proseguendo nelle specifiche, ha il supporto a memorie RAM LPDDR4X e LPDDR5X, ROM UFS 3.1 e supporto a fotocamere singole fino a 200 MP, doppie fotocamere da 32+32 MP e l’aggiunta della registrazione video 4K a 60 fps e non più limitata a 30 fps. Oltre a supportare schermi Full HD+ fino a 144 Hz di refresh rate, la connettività include 5G NR Sub-6GHz e mmWave fino a 10/1,28 Gbps in download/upload, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo.

