Huawei P70: trapela la data, con foto e differenze fra Pro, Pro+ e Art

Avevamo detto che la presentazione della serie Huawei P70 sarebbe potuta avvenire da un momento all’altro, e gli ultimi rumor sembrano confermare questa impressione. Così come avvenuto con la serie Mate 60, Huawei sembra aver intrapreso questa nuova direzione, in cui gli smartphone vengono annunciati con poco o nessun preavviso, magari seguiti successivamente da un vero e proprio keynote.

Ecco quando ci sarebbe l’evento di presentazione della nuova serie Huawei P70

Il giorno scelto sarebbe quello del vicino 2 aprile alle ore 14:30 cinesi (le nostre 07:30), smentendo i rumor sul possibile rinvio: è quanto si evince da una foto che circola sui social cinesi in cui viene immortalato un presunto poster di lancio. Un’immagine che confermerebbe quanto vociferato finora in fatto di estetica, mostrandoci un Huawei P70 con il nuovo modulo fotografico già avvistato nelle immagini render trapelate in passato.

Ad accontentare i più curiosi ci sono anche indiscrezioni sulle specifiche tecniche, con tanto di differenze fra i quattro modelli che sarebbero attesi in commercio. Sì, perché l’elenco comprenderebbe Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ e P70 Art, i quali si differenzierebbero per le seguenti caratteristiche:

Huawei P70 Schermo OLED LTPO da 6,58″ SoC Kirin 9000S Batteria da 5.000 mAh Ricarica cablata 88W e wireless 50W Fotocamera OV50H da 50 MP con sensore 1/1.3″ Selfie camera da 13 MP con sensore 1/2,36″ Prezzi da 4.999 CNY (651€) per la variante da 12/512 GB

Huawei P70 Pro Schermo OLED LTPO da 6,76″ SoC Kirin 9000S Batteria da 5.200 mAh Ricarica cablata 88W e wireless 80W Fotocamera OV50H da 50 MP con sensore 1/1.3″ Selfie camera da 13 MP con sensore 1/2,36″ Prezzi da 6.999 CNY (912€) per la variante da 12/256 GB

Huawei P70 Pro+ Schermo OLED LTPO da 6,76″ SoC Kirin 9000S Batteria da 5.100 mAh Ricarica cablata 88W e wireless 80W Fotocamera Sony IMX989 da 50 MP con sensore 1″-type Selfie camera da 13 MP con sensore 1/2,36″ Prezzi da 8.999 CNY (1.172€) per la variante da 16/512 GB

Huawei P70 Art Schermo OLED LTPO da 6,76″ SoC Kirin 9000S Batteria da 5.100 mAh Ricarica cablata 88W e wireless 80W Fotocamera Sony IMX989 da 50 MP con sensore 1″-type Selfie camera da 13 MP con sensore 1/2,36″ Prezzi da 9.999 CNY (1.281€) per la variante da 16/512 GB



