Red Magic 9 Pro+ si tinge di giallo nella versione speciale a tema Transformers

Continua la tradizione a tema Transformers dei top di gamma da gaming del brand cinese. Stavolta tocca a Red Magic 9 Pro+, ultimo arrivato della compagnia, con la rinnovata Bumblebee Edition: il flagship si tinge di giallo, con un effetto finale decisamente sopra le righe e non per tutti!

Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Edition in arrivo in patria: il ritorno della versione dedicata ai Transformers

È da diverso tempo che Red Magic propone delle edizioni speciali a tema Transformers dei tuoi top di gamma: lo scorso anno abbiamo avuto 8S Pro+ Bumblebee e prima di quest’ultimo ci sono state delle versioni alternative dei modelli 8 Pro+, 7s Pro e 7 Pro. Ora è la volta di Red Magic 9 Pro+ Bunblebee Edition, caratterizzato dalla tipica colorazione gialla del celebre personaggio di Transformers. Lo stile generale ricalca quanto visto con il modello standard: abbiamo una fotocamera a filo con la scocca (elegantissima) e vari elementi che donano un tocco tech e futuristico, ma ovviamente quello che risalta maggiormente è il colore.

Non mancano delle luci LED RGB posizionate intorno alla ventolina di raffreddamento, sotto il numero 9 e i tasti dorsali; il display del telefono è un ampio pannello con una selfie camera sotto di esso (quindi senza fori né notch). Come di consueto le specifiche restano invariate: ritroviamo una soluzione OLED BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ a 120 Hz e fino a 1.600 nit di luminosità, lo Snapdragon 8 Gen 3 ed un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore di grandi dimensioni. Il comparto fotografico si basa su un doppio modulo da 50 MP (con OIS e ultra-wide). Trattandosi del modello Plus (non arrivato in Italia) è presente una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 165W e memorie fino a 24 GB/1 TB.

Al momento il prezzo di Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Edition non è stato ancora svelato: il flagship in versione speciale sarà lanciato in patria il 28 marzo, quindi tra pochissimi giorni.

