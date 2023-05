Red Magic 8 Pro+ Transformers: il gaming phone più tamarro, ora in versione speciale!

Il top di gamma da gaming torna in una nuova veste, un look speciale dedicato ai robottoni più celebri (similmente a quanto avvenuto anche con la generazione precedente). Andiamo a scoprire tutte le novità di Red Magic 8 Pro+ Transformers Edition, insieme ai dettagli sul prezzo e su dove comprare questo gioiellino tamarro!

Red Magic 8 Pro+ Transformers: dove comprare la nuova versione del flagship da gaming

Quali sono le differenze tra la nuova versione speciale e il modello classico? Red Magic 8 Pro+ nella sua incarnazione dedicata ai Transformers presenta il medesimo design squadrato ma offre una back cover a tema, rossa e blu (i colori di Optimus Prime). Non mancano poi delle aggiunte software, ossia un tema dedicato con icone, sfondi e quant'altro.

Il resto delle caratteristiche è essenzialmente identico mentre lato memorie troviamo un unico taglio da 16/512 GB. Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 6,8″ Full HD+ a 120 Hz con una selfie camera sotto di esso, è mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e monta una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 165W.

Se volete saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato al gaming phone; per chi punta direttamente al solo, continuate a leggere per scoprire dove comprare Red Magic 8 Pro+ Transformers Edition! Per chi preferisce la versione classica, ecco dove acquistarla!

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della Red Magic 0S 6.0 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese, cinese e varie lingue Global tra cui l'italiano. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google.

MIGLIORI COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER RED MAGIC 8 PRO/PRO+

Bande supportate 4G: LTE FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66 – TD-LTE B34/B38/39/40/41 5G: NR SA: n41/n78/n77/n38 – NSA: n41/n78/n1/n77/n28A/n3/n7/n8/n20/n5



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Red Magic 8 Pro+ Transformers Edition.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il