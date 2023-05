Addio AdBlock: YouTube dice basta agli anti-pubblicità illegali

È difficile dirlo con esattezza per ovvi motivi, ma si stima che oltre 60 milioni di persone utilizzino l'AdBlock su YouTube, una pratica che Google pare non essere più disposta a tollerare. Ogni mese, più di 2 miliardi di utenti usano la piattaforma per guardare ogni tipo di contenuto video, che si parli di content creator, guardare sport o ascoltare musica. E da quando è così tanto utilizzata, Google ha ben pensato di monetizzarci sopra con le inserzioni pubblicitarie o dando la possibilità agli utenti di eliminarle abbonandosi a YouTube Premium.

YouTube non permette più la visualizzazione dei video usando un AdBlock

Nonostante esista un modo per togliere le pubblicità, non tutti sono disposti a spendere 11,99€ al mese, una cifra che può scendere a poco più di 3€ a testa se si aderisce al piano Famiglia (17,99€ al mese per 5 membri). Oltre all'eliminazioni degli annunci, abbonarsi significa anche poter usare lo streaming musicale di YouTube Music, nonché riprodurre video e musica in background e scaricare video per guardarli offline. Ed è qui che entrano in gioco gli AdBlock, sotto forma di estensioni del browser o app alternative per telefono che cancellano le pubblicità da YouTube. Ma dopo anni di utilizzo indisturbato, alcuni utenti hanno segnalato su Reddit l'improvvisa comparsa del seguente messaggio:

Ad Blockers non sono permessi su YouTube

– Sembra che tu stia utilizzando un ad blocker.

– Le pubblicità permettono a YouTube di rimanere gratuito per miliardi di utenti in tutto il mondo.

– Puoi togliere le pubblicità da YouTube Premium, e i creatori possono continuare a essere pagati dal tuo abbonamento.

Alché l'utente può scegliere se permettere la visualizzazione delle pubblicità o abbonarsi, e ciò significa che tenendo attivo l'adblocker non si possono guardare video ma si continua invece a visualizzare questo messaggio. Postando lo screenshot su Reddit, gli utenti hanno avuto conferma che si tratterebbe di una novità in fase sperimentale e che quindi Google sta testando su piccola scala; io stesso ho provato con un account extra su cui non ho l'abbonamento Premium ed effettivamente non compare alcun messaggio. Google potrebbe decidere di mantenerlo o meno, e a quel punto diffonderlo su più ampia scala fino a raggiungere tutti quegli utenti che bloccano la comparsa delle inserzioni su YouTube.

