Quest'anno il brand tech cinese specializzato in flagship da gioco ci ha regalato un dispositivo di tutto rispetto. Si tratta infatti del primo top di gamma per gli appassionati di mobile gaming equipaggiato con una fotocamera sotto il display. Volete qualcosa di ancora più esclusivo, eclettico e premium? Allora ecco dove comprare Red Magic 7 Pro X Transformers Edition: che sia lui il top che fa al caso vostro?

Red Magic 7 Pro X Transformers Edition: dove comprare la versione speciale del super top

Il flagship di Red Magic si veste dei colori di Optimus Prime, con una scocca futuristica e super appariscente, temi ed icone dedicati ai Transformers ed una confezione realizzata appositamente per quest'edizione. Il terminale è in versione da 16/512 GB mentre il resto delle caratteristiche ricalca il modello base: abbiamo quindi uno schermo AMOLED da 6.8″ Full HD+ a 120 Hz, la già citata selfie camera sotto il display (da 16 MP), lo Snapdragon 8 Gen 1 ed una fotocamera da 64 MP con grandangolo e macro. Trattandosi della versione cinese, in questo caso abbiamo una batteria da 5.000 mAh che guadagna il supporto alla super ricarica da 135W (il modello Global si ferma a 65W).

Volete scoprire tutti i segreti del super top di gamma di Red Magic? Allora date un'occhiata alla nostra recensione! Se invece volete passare direttamente al sodo, di seguito trovate tutti i dettagli su dove comprare Red Magic 7 Pro Transformers Edition: vi avvisiamo, si tratta di un modello per nulla economico, anche se in sconto con coupon!

Per tutti i dettagli sulla nuovissima Special Edition targata Red Magic date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se invece puntate al modello Pro classico, date un'occhiata al nostro articolo su dove comprarlo!

GizTop

Lo smartphone presenta il software in versione China, con RedMagic OS 5.0 basato su Android 12. Secondo quanto segnalato dallo store sono presenti le lingue cinese e inglese, ma anche numerose altre lingue europee. Inoltre ci sono sia i servizi Google che il Play Store già installati.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al super top di gamma.

