Huawei ha in cantiere qualcosa di straordinario: il suo computer quantistico!

Non uno smartphone, non un tablet o dei nuovi auricolari wireless: Huawei ha in cantiere un computer quantistico che mira a risolvere parte dei problemi di produzione attuali, inclusa la complessità di realizzazione dei chipset quantistici e le basse rese di questi ultimi rispetto alle tecnologie di elaborazione tradizionali già esistenti.

Huawei starebbe lavorando al suo primo computer quantistico. A suggerirlo è un brevetto che il colosso cinese avrebbe depositato proprio di recente e che ha a che fare con un “chipset quantistico e dispositivo di calcolo quantistico“. Il documento contiene anche alcuni dei punti fondamentali riguardanti l'architettura del computer quantistico firmato Huawei.

Prima di elencarli, ci sembra opportuno premettere alcune informazioni che ci consentiranno di comprendere meglio come funzionerà questa tecnologia. All'interno del documento, infatti, si fa spesso riferimento a termini M e N, dove con ciò si fa riferimento a un numero intero positivo: ‘M' è maggiore di 1, mentre ‘N' è maggiore o uguale a 1. Detto questo, l'architettura del computer quantistico di Huawei comprenderà:

Un substrato, M sub-chip , una struttura di accoppiamento e una struttura di soppressione della modalità cavità;

, una struttura di accoppiamento e una struttura di soppressione della modalità cavità; Ciascun sub-chip include N qubit e M sub-chip che sono disposti a intervalli sulla superficie del substrato;

La struttura di accoppiamento viene utilizzata per realizzare l'interconnessione tra i sub-chip M;

La struttura di soppressione della modalità cavità è disposta sul bordo di ciascun sottochip e/o nello spazio tra i sottochip M e viene utilizzata per aumentare la frequenza della modalità cavità del chip quantistico.

Saranno proprio i sub-chip a ridurre lo sforzo di produzione e a migliorarne la resa. Ad esempio, se un sub-chip presenta un problema di qualche tipo, non sarà necessario sostituire l'intero chipset ma solo la componente non funzionante. Così facendo si ridurranno anche gli sprechi elettronici.

