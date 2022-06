vivo lancerà la serie V25 a breve: ecco quando potrebbe arrivare

Dopo aver visto all'opera la serie vivo V23, incentrata sui selfie, pare sia giunto il tempo di vedere all'opera la serie V25, basata anche sulle performance. Infatti, la nuova gamma potrebbe arrivare a breve, con una possibile data di uscita a stretto giro.

vivo V25 e V25 Pro: i nostri S15 hanno una data di uscita fissata per l'estate?

Cosa ci dice, dunque, il nuovo leak riguardante la serie top-mid range di vivo? Come sappiamo, la gamma V Global è riferita a quello che è sostanzialmente un rebrand della serie S arrivata in Cina, andando quindi a prendere tutto il meglio possibile da ciò che ne deriva. Secondo le indiscrezioni però, vivo V25 base potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'S15.

Infatti, non è escluso che il brand tolga lo Snapdragon 870 (in quanto posizionato più in alto nel mercato) includendo un chipset più rivolto alla fascia media. Quindi, non è escluso che troveremo un possibile Dimensity 1200 oppure uno Snapdragon 778G. Quanto al modello Pro invece, potrebbero non esserci veri e propri cambiamenti, quindi è facile che si vada a mantenere il Dimensity 8100, il display curvo, la fotocamera da 50 MP, il sensore Sony IMX766V customizzato, e la ricarica rapida da 80W. Insomma, un dispositivo più che appetibile. Intanto, proprio questo dispositivo ha già ricevuto la prima certificazione.

Ma quando sarebbe fissata la data di uscita della serie V25? Secondo il leak, potrebbe vedere la luce, quanto meno in India, il prossimo metà luglio 2022, quindi non si è lontani dalla presentazione della nuova gamma di smartphone. Per saperne di più, non ci resta che attendere ulteriori voci ma se volete farvi un'idea, vi lasciamo l'approfondimento sulla serie S15.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il