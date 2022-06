SoundPEATS TrueFree+ e non solo a partire da 9€ su Amazon: prezzo da urlo, 80% di sconto!

Le cuffie TWS SoundPEATS TrueFree+ sono protagoniste di un'offerta clamorosa su Amazon, con spedizione Prime: il prezzo scende dell'80% applicando il coupon dedicato e gli auricolari vi verranno a costare solo 9.2€! Un risparmio enorme tenendo conto del prezzo di partenza di ben 45.9€!

Super offerta SoundPEATS TrueFree+ su Amazon: imperdibili!

Per ottenere il prezzo scontato dell'80%, non dovrete far altro che accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce “Applica Coupon” subito sotto il prezzo. Procedete con il vostro acquisto per mettere le mani sulle cuffie TWS SoundPEATS TrueFree+ a soli 9.20€: un'offerta decisamente imperdibile, con tutte le garanzie di Amazon Prime. Di seguito trovate il link dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Vi segnaliamo che sono presenti anche nella colorazione Black, ma in questo caso il coupon è di 15€ (quindi il prezzo è di 31.9€). Inoltre, sono disponibili in sconto anche le TrueAir 2, con uno sconto di 10€: il prezzo scende quindi a 36.8€! Per concludere in grande stile, anche gli auricolari top SoundPEATS H1 vengono proposti a prezzo ribassato: 66.9€ grazie al coupon da 20€ presente nella pagina! Non dimenticate – in tutti i casi – di cliccare su “Applica Coupon” nella pagina dedicata al prodotto (subito sotto il prezzo).

Siete ancora affamati di sconti in salsa SoundPEATS (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il