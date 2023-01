Red Magic 8 Pro: migliori cover, pellicole ed accessori

Il top di gamma da gaming per eccellenza è tornato e anche questa volta fa sul serio. Il flagship di Nubia si rinnova con uno stile ancora più futuristico ed un comparto tecnico stellare: si tratta del primo gaming phone con lo Snapdragon 8 Gen 2 e non si fa mancane nemmeno la selfie camera sotto lo schermo. Se Red Magic 8 Pro vi ha conquistati, allora è bene proteggere il vostro prezioso telefono con cover, pellicole ed accessori dai migliori store online!

Migliori cover, pellicole ed accessori per Red Magic 8 Pro

Se volete sapere tutto sul nuovo Red Magic 8 Pro, allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al primo top di gamma da gioco con Snapdragon 8 Gen 2. E per chi vuole mettere le mani sul nuovo arrivato, ecco dove comprare l'ultimo flagship da gaming in versione Global.

