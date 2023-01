Red Magic 8 Pro ufficiale in Italia: il gaming phone per eccellenza è tornato!

Dopo il lancio in Cina, finalmente il nuovissimo top di gamma da gaming arriva anche in Europa e in Italia. Red Magic 8 Pro debutta alle nostre latitudini con una scheda tecnica da paura, uno stile futuristico (e bellissimo) ed un prezzo davvero niente male! Se state pensato ad un flagship nuovo di zecca e siete in cerca di forza bruta e stile, allora siete capitati nel posto giusto.

Red Magic 8 Pro ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo del gaming phone di nuova generazione

In termini di look e specifiche, Red Magic 8 Pro in versione Global attinge a piene mani dalla versione asiatica. Non ci sono stravolgimenti, ma un comparto tecnico di prima categoria basato sullo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo chipset high end di Qualcomm. Il design futuristico è disponibile in due versioni: con scocca Matte, ossia con un corpo nero dalle linee aggressive, oppure Void (con una scocca trasparente).

Il nuovo Snapdragon garantisce la massima potenza: parliamo di un processore fino a 3.2 GHz (con 1,348,653 punti su Antutu), con una GPU Adreno ancora più veloce ed efficiente rispetto alla precedente generazione. Il tutto è potenziato ulteriormente dall'utilizzo di RAM LPDDR5X e di storage UFS 4.0, per le massime performance sotto ogni aspetto.

Il chip Red Core 2 dedicato al gaming si occupa di gestire in tempo reale tutte le funzionalità di gioco. Abbiamo poi un sistema di raffreddamento ICE 11, il più “fresco” mai realizzato: parliamo di un modulo al liquido con camera di vapore con un volume di 2068 mm3 e 10 strati di materiali di dissipazione. Inoltre, come da tradizione per il brand, abbiamo una ventola da 20.000 giri/minuti e luci RGB.

Per l'autonomia è presente una batteria da ben 6.000 mAh mentre la tecnologia da 65W consente di ricaricare il dispositivo in appena 43 minuti. In confezione è presente un caricatore GaN da 65W.

Concludiamo la nostra panoramica con il display e la fotocamera, entrambi di alto profilo. Red Magic 8 Pro segue la scia del predecessore ed offre un pannello tutto schermo AMOLED da 6.8″ Full HD+ a 120 Hz, con bordi super ottimizzati e una fotocamera sotto il display da 16 MP. Il comparto fotografico principale si basa invece su un sensore principale da 50 MP Samsung GN5.

L'ultimo Red Magic 8 Pro arriva in Italia tramite lo store ufficiale del brand, al prezzo di partenza di 649€ (per la versione con scocca Black, da 12/256 GB). È disponibile anche il modello Transparent (Void, da 16/512 GB) ma in questo caso la cifra necessaria sale a 749€.

