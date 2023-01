Red Magic 8 Pro: scarica sfondi e suonerie ufficiali | Download

Prima della fine del 2022 Nubia ha presentato il suo nuovo smartphone da gaming, il primo dispositivo della categoria mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2. Non si tratta solo di un terminale potente ed aggressivo, ma anche di un modello stiloso caratterizzato da un design unico. Se volete portare un po' di Red Magic 8 Pro a bordo del vostro attuale smartphone, allora eccovi serviti con gli sfondi ufficiali, le suonerie e l'animazione d'avvio/spegnimento, pronti per il download!

Come scaricare i wallpaper ufficiali di Red Magic 8 Pro | Download Sfondi, suonerie & boot animation

Com'è facile intuire, il nuovo Red Magic è una belva pensata per il gaming: schermo AMOLED da 6.8″ a 120 Hz, l'ultimo SoC di punta di Qualcomm, tanta RAM e fino a 1 TB di storage, una super batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W ed una fotocamera da 50 MP. Insomma non manca proprio niente! Se volete “trasformare” il vostro smartphone in Red Magic 8 Pro, potete farlo scaricando gli sfondi ufficiali, insieme alle suonerie e non solo.

Per quanto riguarda i wallpaper, sono presenti 7 sfondi dedicati alla schermata di blocco più altre 30 immagini. Si tratta di sfondi astratti, con forme e linee geometriche, ma anche di scorci fantascientifici con pianeti, astronauti e creature robotiche, paesaggi e alcuni sfondi che ricordano i lavori di Hampus Olsson per OnePlus.

Abbiamo poi anche un pacchetto con le suonerie del flagship da gaming; oltre a queste è presente l'animazione di avvio del terminale (ma per utilizzarla sarà necessario avere i permette si root sbloccati). Sia gli sfondi ufficiali che le suonerie di Red Magic 8 Pro possono essere scaricate ed utilizzate da qualsiasi telefono (si tratta di immagini e file audio OGG), quindi se siete interessati eccovi i link al download.

RED MAGIC 8 PRO – SFONDI – DOWNLOAD

RED MAGIC 8 PRO – SUONERIE & BOOT ANIMATION – DOWNLOAD

