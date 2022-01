Come scaricare gli sfondi di tutti gli smartphone OnePlus in 4K

Siete appassionati di OnePlus e vorreste avere tutti i wallpaper del brand, anche quelli più vecchi? Siete amanti delle immagini minimal ed astratte e puntate a qualcosa di nuovo? Allora bando alle ciance ed andiamo a scoprire come scaricare gli sfondi di tutti gli smartphone OnePlus in versione 4K ed impostarli in una manciata di passaggi.

OnePlus: ecco come scaricare gli sfondi di tutti gli smartphone

Gli appassionati di OnePlus di vecchia data avranno di certo confidenza con Hampus Olsson: si tratta di un artista e designer svedese che collabora con la compagnia da diverso tempo, fin dallo storico OnePlus 2. Abbiamo parlato approfonditamente della storia dei wallpaper del brand, ma in quest'occasione ci limiteremo solo a spiegare come scaricare gli sfondi di tutti gli smartphone OnePlus, in risoluzione 4K. Vista la sua mole di lavori, tra l'altro parecchio apprezzati, Hampus Olsson ha realizzato un'applicazione per Android e iOS, Abstruct, che funge da raccolta delle sue opere. Queste possono essere visualizzate ed impostare come sfondo con un semplice click e riguardano sia i wallpaper di OnePlus che altre immagini caratteristiche. Ma come funziona Abstruct? Andiamo a vederlo nel dettaglio!

Come funziona Abstruct e come impostare uno sfondo OnePlus





Se non sapevate dell'esistenza di Abstruct ora avete scoperto un valido strumento sia per avere tutti gli sfondi degli smartphone OnePlus (in 4K) che per cambiare rapidamente wallpaper in base ai vostri gusti. Non bisogna essere necessariamente appassionati del brand cinese per apprezzare le opere astratte di Olsson.

Come funziona Abstruct e come scaricare ed impostare uno sfondo OnePlus in 4K sul vostro smartphone (Android/iOS) Scaricate l'applicazione Abstruct, disponibile sia per Android che iOS. Il primo passaggio è ovviamente quello di effettuare il download dell'app ufficiale di Hampus Olsson, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet. Potete procedere con il download sia per dispositivi Android (tramite il PlayStore) che iOS (via App Store). Scegliete la sezione dedicata a OnePlus. Dopo aver scaricato ed installato Abstruct, aprite l'app e scorrete fino alla sezione dedicata ai wallpaper ufficiali di OnePlus. Si tratta di una categoria gratis, mentre alcune delle successive richiedono un piccolo abbonamento Pro. Ripetiamo: NON è il caso degli sfondi OnePlus, scaricabili gratis. Scegliete il vostro sfondo preferito. Una volta all'interno della sezione dedicata ai wallpaper ufficiali di OnePlus troverete tutti gli sfondi di Hampus Olsson per i dispositivi del brand. Si parte dal già citato OnePlus 2, fino ai modelli più recenti, passando anche per le smart TV della compagnia. Impostate il vostro nuovo sfondo. Dopo aver scelto l'immagine, cliccateci sopra e nella nuova schermata cliccate su Set Wallpaper presente in basso a sinistra. In nuova finestra vi verrà chiesto di scegliere tra Home Screen (per visualizzare lo sfondo nella home), Lock Screen (per impostare l'immagine nella schermata di sblocco) oppure Both (per scegliere entrambe le opzioni).

Una volta che avrete concluso la procedura, l'immagine OnePlus scelta sarà impostate come sfondo per il vostro smartphone. Si tratta di passaggi semplicissimi, alla portata anche degli utenti meno esperti. Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che i wallpaper OnePlus sono gratuiti (anche quelli di Paranoid Android e non solo, se siete interessati) e possono essere utilizzati tutte le volte volete, senza alcun limite.

