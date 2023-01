ASUS ZenFone 8/8 Flip si aggiornano ad Android 13 | Download

Buone notizie per i possessori di ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip: è ufficialmente partito il roll-out del major update ad Android 13. Il duo di ex top di gamma venne lanciato sugli scaffali a metà 2021, al tempo con Android 11, poi aggiornato alla dodicesima edizione di Android e adesso giunto all'ultima versione del robottino verde.

È tempo di aggiornamento ad Android 13 per ASUS ZenFone 8 e ZenFone 8 Flip

Come previsto dalla roadmap ufficiale, ASUS ZenFone 9 è stato il primo ad aggiornarsi ad Android 13 nello scorso mese di dicembre, mentre quello di gennaio è il mese di ZenFone 8 e 8 Flip, a cui seguiranno i vari gaming phone a marchio ROG. Oltre alle varie novità che porta con sé Android 13, l'aggiornamento contiene anche le patch di sicurezza di gennaio, è già in roll-out anche in Europa ma potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Changelog

Sistema aggiornato ad Android 13.

Rinnovate le app Mobile Manager, Contatti, Telefono, Chiamata di emergenza, File Manager, Calcolatrice, Orologio, Galleria, Meteo, Registratore audio, Impostazioni, Trasferimento dati, Backup locale e così via.

Pannello Impostazioni rapide, barra delle notifiche e pannello del volume adattati al design di Android 13.

Aggiunta la funzione di autorizzazione alla notifica. Puoi regolare l'autorizzazione di ciascuna app nelle Impostazioni app e notifiche.

Aggiunti opzione “Eliminazione automatica” per gli appunti di sistema e funzionalità dell'editor.

Aggiunta l'opzione scanner di codici QR nella schermata di blocco e la funzione Controllo da dispositivo bloccato nell'impostazione Sicurezza e schermata di blocco.

In base all'impostazione Benessere digitale, la combinazione di colori del sistema può essere impostata su cambio automatico prima di andare a dormire.

Regolata l'impostazione Vibrazione e intensità tattile, Display e dimensione del carattere e la larghezza/lunghezza della barra bianca di navigazione quando si sceglie la navigazione gestuale.

Modificata nell'impostazione Numeri bloccati in Telefono. Non riceverai chiamate o SMS da numeri bloccati.

Rimossa l'impostazione Durata chiamata.

Sostituite le impostazioni di stile originali con le nuove impostazioni di sfondo e stile: rimossa l'opzione forma, supporto alle icone a tema e il colore del sistema viene ripristinato su blu.

Aggiunta la funzione di condivisione rapida del collegamento in ASUS Launcher.

Aggiunta l'impostazione delle preferenze di personalizzazione Asus. Consente di applicare la raccolta delle impostazioni di personalizzazione comunemente utilizzate con un clic.

Rimosse le opzioni “Calm” ed “Elegant” nell'impostazione dello stile del menu del pulsante di accensione.

Modificato il design della tastiera e della pagina dei dettagli dei contatti nell'app Telefono per visualizzare le informazioni in modo più chiaro.

Alcune app di terze parti non sono ancora compatibili con Android 13.

Aggiornata le modalità di sistema all'ultima versione, tra cui “Prestazioni elevate”, “Dinamico”, “Durevole” e “Ultra durevole”. Anche Game Genie è aggiornato all'ultima versione, per consentire un rapido cambio di modalità di sistema nei giochi.

