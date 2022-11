ASUS e Android 13: ecco quali modelli si aggiorneranno (e quando)

Se siete fra i possessori di smartphone ASUS, allora sappiate che l'aggiornamento ad Android 13 sta arrivando. Nonostante non sia il brand più diffuso sul mercato, il suo team di sviluppo sta preparando il major update per la serie ZenFone e ROG. Vediamo quindi quali saranno i modelli di smartphone che riceveranno l'aggiornamento e quando verrà dato via al roll-out dell'update.

ASUS e ROG pubblicando la roadmap per l'aggiornamento ad Android 13

Ecco la roadmap ufficiale per il rilascio dell'aggiornamento ad Android 13 per gli smartphone ASUS:

Modelli Data ASUS ZenFone 9 Dicembre ASUS ZenFone 8 Gennaio ASUS ZenFone 8 Flip Gennaio ROG Phone 6 Q1 2023 ROG Phone 6 Pro Q1 2023 ROG Phone 6D Q1 2023 ROG Phone 6D Ultimate Q1 2023 ROG Phone 5 Q2 2023 ROG Phone 5 Pro Q2 2023 ROG Phone 5 Ultimate Q2 2023 ROG Phone 5S Q2 2023 ROG Phone 5S Pro Q2 2023

