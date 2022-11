ZTE Axon 40 Ultra ed altre occasioni in attesa del Black Friday: sconti fino al 50%!

Il Black Friday è ad un passo e i principali store e brand stanno già scaldando i motori. L'e-commerce ufficiale di ZTE parte subito alla massima velocità puntando forte su Axon 40 Ultra e sul resto della gamma Axon: quattro smartphone con specifiche stellari, un look elegantissimo e fotocamera per scatti da capogiro. Una promozione da non perdere assolutamente!

Il Black Friday di ZTE si avvicina: Axon 40 Ultra e tanti altri modelli in super sconto

ZTE Axon 40 Ultra & Axon 40 Pro

Axon 40 Ultra

Inutile girarci intorno: ZTE Axon 40 Ultra è uno degli smartphone top di gamma più eleganti sul mercato, un vero e proprio gioiellino. Lo stile è il forte ma ovviamente anche le specifiche tecniche non scherzano. Stiamo parlando di un flagship di prima categoria, che porta la fotocamera sotto al display al livello successivo.

Axon 40 Ultra offre uno schermo AMOLED da ben 6.8″ con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz; si tratta di una soluzione ampia e sgombra da qualsiasi “intruso”. Nessun notch o foro, solo una superficie pulita grazie alla Under Screen Camera di ultima generazione di ZTE, praticamente invisibile (grazie alla densità di 400 PPI nell'area del sensore da 16 MP).

Axon 40 Ultra

L'ultima belva di ZTE è mossa dal chipset Snapdragon 8 Gen 1 ed è alimentata da una capiente batteria da 5000 mAh, con tanto di ricarica ultra rapida da 65W.

Il comparto fotografico è altrettanto potente: si basa su tre sensori da 64 MP (due sono degli IMX787 di Sony), con stabilizzazione OIS, un modulo ultra-wide ed un teleobiettivo con zoom a periscopio (anch'esso con stabilizzazione ottica). La fotocamera permette di girare video in 8K: insomma, se siete dei creator o amate immortalare i momenti più importati ZTE Axon 40 Ultra non vi deluderà di certo!

Questa è la prima volta il super flagship scende di prezzo: un gustoso antipasto per il Black Friday! Il super top di gamma Axon 40 Ultra scende a 779€ e 899€, rispettivamente per le versioni da 8/128 GB e 12/256 GB: si tratta di un’occasione da prendere al volo per risparmiare su uno dei flagship più importanti dell’anno!

Axon 40 Pro

Le occasioni targate ZTE continuano anche per gli altri top di gamma del brand cinese. Impossibile non citare Axon 40 Pro: il dispositivo adotta uno schermo AMOLED da 6.7″ Full HD+ con bordi Waterfall, punch hole e refresh rate a 144 Hz; il cuore del terminale è lo Snapdragon 870 5G mentre il resto del comparto offre una super batteria da 5.000 mAh con ricarica da 65W ed una fotocamera da 108 MP.

ZTE Axon 40 Pro viene proposto a 419€ e 519€ nelle versione da 8/128 GB e 12/256 GB.

Axon 30 & Axon 30 Ultra

Axon 30 Ultra

Il precedente super top ZTE Axon 30 Ultra è un altro dispositivo in grado di regalare grandi soddisfazioni. Anche se parliamo della generazione precedente, stile e potenza non calano. Il flagship monta un elegante display AMOLED da 6.67″ Full HD+ a 10 bit, con punch hole, bordi curvi e refresh rate a 144 Hz, con un lettore d'impronte digitali integrato sotto il pannello.

La parte hardware vede la presenza dello Snapdragon 888 e di una batteria da 4.600 mAh con ricarica da 65W. Il dispositivo offre una quad camera con tre sensori da 64 MP (con OIS) ed un teleobiettivo a periscopio con zoom digitale 120X.

Axon 30

Il “piccolo” ZTE Axon 30 è il modello base della gamma ma anche in questo caso parliamo di uno smartphone stiloso, con una fotocamera sotto il display, schermo AMOLED da 6.92″ a 120 Hz, Snapdragon 870 5G, fotocamera da 64 MP e batteria da 4.200 mAh con ricarica da 65W.

I due smartphone della serie Axon 30 sono proposti al prezzo più basso di sempre: è l'occasione perfetta per mettere le mani sul vostro ZTE preferito! Di seguito trovate configurazioni e prezzi scontati.

Axon 30 Ultra 8/128 GB – 449€ 12/256 GB – 549€



Axon 30 8/128 GB – 299€ 12/256 GB – 399€



Le offerte lampo di novembre

Vi segnaliamo tre Flash Deal imperdibili: il 14 novembre Axon 30 Ultra (12/256 GB) è in offerta lampo a metà prezzo mentre il 16 novembre lo sconto del 50% tocca Axon 30 (8/128 GB). Il prossimo 23 novembre sarà il turno di Axon 40 Pro (8/128 GB), con 100€ di sconto: il prezzo scende quindi a 399€. Tre date da segnare sul calendario! Vi segnaliamo che si tratta di occasioni dedicate ad un numero limitato di unità, quindi se interessati… affrettatevi!

Tutti gli smartphone dello store ufficiale ZTE hanno la spedizione gratis ed è possibile ricevere delle lampade LED in regalo con ogni ordine. Le offerte dureranno fino al 28 novembre.

