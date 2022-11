Dimensity 9200 è più potente che mai, e Xiaomi alza l’hype

Nell'attesa di scoprire come sarà il nuovo SoC high-end Qualcomm, MediaTek ha presentato il suo rivale Dimensity 9200 e Xiaomi non sta a guardare. Sappiamo per certo che Xiaomi 13 e 13 Pro saranno guidati dallo Snapdragon 8 Gen 2, ma in cantiere è praticamente certo che ci sarà anche un flagship a tinte MediaTek.

Xiaomi pubblica quello che sembra il primo teaser sullo smartphone con Dimensity 9200

Poco dopo la presentazione ufficiale da parte di MediaTek, infatti, la pagina Weibo di Xiaomi non ha mancato di fare le congratulazioni, anticipando le sue intenzioni col Dimensity 9200. Se la serie 13 sarà basata su soluzione Qualcomm, quale sarà il primo smartphone Xiaomi con il nuovo SoC MediaTek? Non lo sappiamo ancora, ma secondo quanto visto col Dimensity 9000 possiamo immaginare che Redmi K60 Pro sia un buon candidato, se non anche Xiaomi 13 Pro Dimensity Edition. Tuttavia, il primo in assoluto potrebbe non essere di proprietà Xiaomi, bensì la prossima serie vivo X90.

Scoprire il primo smartphone Xiaomi con Dimensity 9200, viste le numerose novità introdotte da MediaTek. A partire dal rinnovato processo produttivo a 4 nm di seconda generazione, che promette minori consumi energetici, e non solo. Fra CPU 64-bit, memorie LPDDR5X e UFS 4.0, le prestazioni saranno molte alte, anche in virtù della nuova GPU Immortalis-G715 con ray tracing, ma anche connettività 5G mmWave, Wi-Fi 7, Bluetooth LE e tanta intelligenza artificiale con la nuova APU 690. Se foste curiosi, potete scoprire il primo confronto fra Dimensity 9200, 9000 e Snapdragon 8/8+ Gen 1 in questo focus dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il