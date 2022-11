Redmi Note 12 in Europa: un leaker spiffera la data di lancio

Non è passato nemmeno un mese dalla sua presentazione, ma la serie Redmi Note 12 ha subito attirato l'attenzione del pubblico, registrando sold out in Cina. Sin dalla sua creazione nel 2014, la serie Redmi Note si è rivelata una delle più remunerative per Xiaomi, che con la sua fascia mid-range si è conquistata importanti fette di mercato nel mondo. E non solo in Asia ma anche fuori dai confini orientali, come in Europa e in Italia, dove da tempo si aggira nel podio dei brand più venduti.

Un leaker svela quando arriverà la serie Redmi Note 12 anche sul mercato Global

Ci si chiede, quindi, quando la serie Redmi Note 12 verrà inaugurata anche sul mercato Global, Europa compresa. Per ora non ci sono informazioni ufficiali, ma per il leaker Mukul Sharma la produzione sarebbe stata avviata e il lancio non sarebbe lontano, essendo prevista per il periodo di dicembre/gennaio.

[Exclusive] Serial production of the Redmi Note 12 series has begun in several Asian and European regions. The series will likely launch in December or early next year.#Xiaomi #Redmi #RedmiNote12series — Mukul Sharma (@stufflistings) November 14, 2022

Ricordiamo che la serie è composta dai due modelli principali, Redmi Note 12 Pro e Pro+ (anche in versione Discovery), caratterizzati da specifiche che includono Dimensity 1080, schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, fotocamera a 200 MP e ricarica ultra-rapida fino a 210W (nonostante i dubbi sorti in fase di test). C'è anche il modello base Redmi Note 12, presentato in sordina dopo i modelli Pro e che in occidente potrebbe arrivare sotto il marchio POCO.

