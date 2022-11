POCO X5 5G tra certificazioni e leak: i primi dettagli sul nuovo smartphone

Abbiamo visto di recente una POCO lanciare una serie X4 abbastanza onesta, sia in termini di specifiche che in termini costruttivi, ma sembra arrivato il momento di iniziare a pensare già a POCO X5 5G. Lo smartphone medio gamma infatti è spuntato in varie certificazioni ed è stato anche protagonista di alcuni leak in cui si anticipano le possibile specifiche tecniche.

Aggiornamento 14/11: spuntano nuove certificazioni per il prossimo POCO X5 5G. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

POCO X5 5G certificato: sputano nuovi dettagli ed un pizzico di design

Il nuovo smartphone targato POCO è stato certificato in tre versioni: con il numero modello 22101320G per la variante Global, 22101320I per la versione indiana e 22101320C per quanto riguarda la Cina (dove dovrebbe debuttare con il marchio Redmi).

Nel frattempo il dispositivo è stato avvistato anche nei database degli enti FCC e BIS, ancora una volta con riferimento ai mercati internazionali. Stando ai leaker si tratterebbe proprio del futuro POCO X5 5G: le certificazioni ci offrono un breve scorcio del design posteriore (anche se potrebbe essere solo un'immagine indicativa e null'altro) e dettagli sulla batteria.

Si parla di un'unità da 4.900 mAh (quindi 5.000 mAh), del supporto al 5G e della presenza della MIUI 14, presumibilmente con Android 13.

Passando alle indiscrezioni sulle specifiche, POCO X5 5G dovrebbe essere mosso dallo Snapdragon 778G+, il che sarebbe un upgrade importante dallo Snapdragon 695 visto su X4 Pro 5G. Tra l'altro, sarebbe un ritorno della serie 7 di Qualcomm, visto che X3 NFC aveva la versione 732G, piuttosto apprezzato. Si vocifera poi della presenza di un display LCD IPS con refresh rate a 120 Hz.ù

Non sappiamo ancora quando arriverà il nuovo modello di POCO ma considerando le certificazioni, non è escluso che possa debuttare entro la fine del 2022.

