vivo X90 Pro+ alle prese con le foto notturne: i nuovi scatti sono impressionanti

Il produttore cinese ha tenuto un breve evento in cui ha mostrato al pubblico cinese i primi sample della fotocamera della serie vivo X90. Si tratta di scatti decisamente sopra le righe, realizzati con il sensore da 1″ Sony IMX989 ed un comparto migliorato sia dall'apporto di ZEISS che da quello del nuovo processore d'immagine proprietario di vivo.

Aggiornamento 14/11: arrivano nuovi sample del modello Pro+, con degli scatti notturni spettacolari. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

La serie vivo X90 sta arrivando: ecco i primi sample fotografici

Tre caratteristiche: sono questi elementi la base del comparto fotografico della serie vivo X90, in arrivo entro fine anno (secondo i vari leak). Ci aspettavamo una conferma per la data d'uscita e invece l'azienda si è limitata ad anticipare alcuni dettagli in merito al suo nuovo ISP, insieme ai primi sample fotografici della sua prossima gamma top.

Ovviamente è chiaro che si parla del prossimo modello di punta della serie X. Il sensore che troviamo a bordo del terminale è il già citato Sony IMX989, soluzione da 1″ vista anche a bordo di Xiaomi 12S Ultra; vivo ha pubblicato varie immagini, anche con scarsa illuminazione.

The photos at night are even more incredible. pic.twitter.com/64zI5TK3Vl — Ice universe (@UniverseIce) October 24, 2022

Se le scene diurne appaiono sorprendenti, il vero potenziale del dispositivo emerge con gli scatti notturni. Perfino il leaker IceUniverse è rimasto impressionato.

Le novità dell'ultimo ISP di vivo

Durante il breve evento, vivo ha annunciato le migliorie del nuovo ISP proprietario, in arrivo come vivo V2. Il team di sviluppo ha migliorato l'apporto dell'AI, con una velocità di trasmissione e di calcolo superiore. Ne guadagnano anche la riduzione del rumore, l'HDR, la tecnologia MEMC, per video ed immagini al top.

Tra le novità troviamo anche un nuovo algoritmo per la super risoluzione ottica (per migliorare la qualità del teleobiettivo) ed il supporto VCS Bionic Spectrum, utile per migliorare il rumore e la riproduzione del colore. La tecnologia Sky Night View System permette di ottenere scatti notturni al top.

Aggiornamento 14/11

Amazing night photos!

The new sample from vivo X90 Pro+,Such a pure night scene. pic.twitter.com/s31qcz6Ubb — Ice universe (@UniverseIce) November 13, 2022

A distanza di vari giorni dai primi sample, la compagnia asiatica ha pubblicato nuovi scatti di vivo X90 Pro+, ancora una volta alle prese con foto notturne. Le immagini, palesemente in onore dei mondiali di calcio 2022, sembrano di ottima qualità (tanto che secondo alcuni detrattori non sarebbero stati effettuati con uno smartphone).

Ricordiamo che il top di gamma è dotato di una quad camera composta da un sensore principale da 50 MP, accompagnato da un grandangolo da 48 MP, un obiettivo da 50 MP dedicato alla profondità ed un teleobiettivo a periscopio da 64 MP.

Volete saperne di più sulla futura serie vivo X90? Allora date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato!

