Xiaomi lancia il suo primo caricatore UFCS e una dock 5-in-1

Xiaomi porta in questi giorni sul mercato due nuovi accessori che faranno la felicità dei possessori di smartphone, tablet e computer portatili. Stiamo parlando di un nuovo caricatore con tecnologia GaN (nitruro di gallio) e di una docking station 5-in-1 con connettore USB-C per ampliare la connettività dei dispositivi.

I nuovi accessori Xiaomi: caricatore GaN con supporto UFCS 1.0 e una docking station 5-in-1

La nuova docking station di Xiaomi supporta il protocollo Power Delivery 3.0 ed è dotata di tre porte USB 3.0 (Tipo A), un'entrata USB-C con supporto alla ricarica fino a 100W e un connettore HDMI 2.0 (risoluzione massima 4K/60 Hz). Il corpo in alluminio è provvisto di un comparto speciale in cui può essere riposto il cavo USB-C per una maggiore portabilità.

Il nuovo caricatore GaN da 67W, invece, è il primo di Xiaomi in grado di supportare la tecnologia di ricarica rapida universale UFCS 1.0. Dotato di una porta USB-C e una USB di Tipo A, questo dispositivo può erogare fino a 67W per singola connessione. Quando due dispositivi sono collegati al caricatore, la porta USB-C può erogare fino a 45W, mentre quella USB-A arriva fino a 20W.

Entrambi i prodotti, sia Xiaomi Docking Station 5 in 1 USB-C che Xiaomi 67 GaN Charger sono disponibili in Cina al prezzo di 149 yuan (circa 20€) l'uno. Attualmente, non sappiamo se il colosso tecnologico cinese sia intenzionato a portare questi due nuovi accessori anche nel resto del mondo. Se invece di un semplice caricatore, avete bisogno di più potenza per le vostre gite fuori porta, vi consigliamo di dare un'occhiata alla piccola centrale elettrica portatile di Xiaomi.

