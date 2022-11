Redmi Note 12 va a ruba: record di vendite in una sola ora!

Xiaomi ha annunciato tramite Weibo i primi dati di vendita per la serie Redmi Note 12, con risultati davvero sorprendenti. I nuovi smartphone della compagnia sembrano aver convinto a pieno il mercato cinese, con numeri di vendita altissimi anche solo nella prima ora di disponibilità.

350 mila unità vendute in un'ora: Redmi Note 12 è campione d'incassi

Xiaomi ha utilizzato il noto social network cinese per ringraziare tutti gli utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone della serie Redmi Note 12. I numeri sono davvero da capogiro: in una sola ora sono ben 350mila le unità vendute!

La serie 12 è composta da quattro smartphone: Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro+ e 12 Explorer. Quest'ultimo è forse il più apprezzato proprio per la sua ricarica rapida da 210W, nonostante gli ultimi test potrebbero aver dimostrato che il telefono non sia in grado di raggiungere sempre quel wattaggio.

Non sappiamo ancora quando saranno disponibili le versioni Global dei nuovi Redmi, ma se siete curiosi di provare con mano le novità introdotte da Xiaomi con questi nuovi smartphone, potete seguire il nostro approfondimento su come acquistarli fin da subito.

