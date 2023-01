Come scoprire perché TikTok suggerisce un video nei “Per Te”

Vi siete mai chiesti perché un determinato video appare nella sezione Per Te di TikTok? Ovvero, per quale motivo l'algoritmo del Social vi consiglia determinati contenuti anziché altri? Cerchiamo di trovare una risposta a questa domanda, insieme.

Perché TikTok suggerisce un determinato video nei Per Te? Ecco come scoprirlo

Di base, TikTok classifica i video in base ad una maggiore o minore affinità con gli interessi dimostrati da un determinato utente con le sue attività in-app. Per farlo, l'algoritmo di TikTok combina una serie di fattori e tiene conto anche di quelle volte in cui abbiamo indicato di non essere interessati ad un certo tipi di contenuto.

Nello specifico, l'app suggerisce un determinato video in base alle interazioni, e quindi i contenuti che si è soliti guardare, condividere o a cui si lascia un “mi piace”. Ma anche in base ai commenti che pubblicate e alle vostre ricerche, agli account seguiti o suggeriti, ai contenuti pubblicati di recente nell'area geografica di riferimento, così come i contenuti qui popolari.

Ad ogni modo, se volete sapere per quale motivo TikTok vi mostra e suggerisce un contenuto da guardare, potete sfruttare una nuova funzionalità di recente lanciata dal Social. Per scoprire perché un determinato video vi è stato suggerito nella pagina “Per Te“, cliccate sull'icona con la freccia della condivisione e toccate poi l’icona del punto interrogativo con la dicitura “Perché questo video”. A questo punto potrete leggere le motivazioni per le quali vi è stato suggerito un determinato video.

