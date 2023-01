La tua prossima TV avrà un telecomando con ricarica solare

Non c'è cosa più fastidiosa di sedersi sul divano, mettersi davanti alla smart TV, pregustarsi la visione della propria serie preferita e accorgersi che il telecomando ha le pile scariche. Al giorno d'oggi, il telecomando è rimasto uno (se non l'unico) dei pochissimi oggetti tecnologici nelle nostre case a funzionare ancora a pile, in un mondo in cui le batterie ricaricabili sono la consuetudine. Alcuni modelli più moderni di TV sono sì dotati di telecomando con batteria ricaricabile via USB, ma la vera next-gen sarà quella della ricarica solare.

I produttori di smart TV stanno testando il telecomando con ricarica solare

Era il 2021 quando al CES di Las Vegas Samsung presentava le sue nuove smart TV 8K dotate di telecomando in grado di ricaricarsi semplicemente sfruttando la luce ambientale. L'obiettivo non è soltanto quello di rendere più comoda la vita ai suoi utenti, ma anche prodigarsi nel diminuire l'impatto ambientale dei suoi prodotti, eliminando la necessità di utilizzare batterie non riutilizzabili ergo inquinanti. Dopo il primo passo compiuto da Samsung, anche i marchi TW Electronics ed Exeger ha presentato al CES 2023 il suo telecomando con lo stesso tipo di tecnologia. Il dispositivo ha una sezione (frontale o posteriore) che integra delle piccole celle fotovoltaiche, che acquisiscono luce dall'ambiente in cui si trovano per immagazzinare energia che sostituisca quella fornita dalle classiche pile.

La buona notizia è che questi brand sono partner di Google, e quindi significa che ci sono probabilità che questo telecomando venga inserito all'interno delle smart TV e TV Box con sistema operativo Google TV. Questo sistema viene utilizzato sulle smart TV Sony, TCL, Philips, Hisense e Xiaomi, anche se è plausibile che questa nuova tecnologia verrà gradualmente introdotta prima sui prodotti premium e soltanto dopo sui modelli più alla portata di tutti. Nel frattempo, sempre Samsung ha presentato il suo primo telecomando in grado di ricaricarsi con le onde radio del router Wi-Fi, nell'ottica di un futuro dove la ricarica wireless sia sempre più presente. Non dimentichiamoci che ci sono aziende come Xiaomi, OPPO e Motorola che stanno sviluppando la ricarica wireless a distanza anche per smartphone.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il