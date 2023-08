Dove comprare Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition: tamarro all’ennesima potenza!

Dopo il lancio in patria e il debutto in Italia, il nuovo top di gamma da gaming di Red Magic torna sotto i riflettori con una versione speciale davvero tamarra, così appariscente da essere visibile anche da grande distanza. Scherzi a parte, ancora una volta il brand cinese strizza l'occhio agli amanti dei Transformers: ecco dove comprare Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition, solo per veri appassionati!

Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition: dove comprare la nuova versione speciale a tema Transformers

Crediti: Red Magic

La nuova versione speciale di Red Magic 8S Pro+ presenta un design rinnovato, dedicato a Bumblebee, insieme ad una confezione speciale ricca di gadget. Troviamo – ad esempio – una custodia dedicata, una ventola di raffreddamento esterna, uno spillo per SIM a tema e non solo. Le specifiche restano invariate, con lo Snapdragon 8 Gen 2 potenziato, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 165W, un ampio schermo con selfie camera integrata e tanto altro ancora.

Volete saperne di più sul nuovo top di gamma da gaming di Red Magic? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento, con tutti i dettagli. Se invece preferite mettere le mani sulla versione speciale a tema Transformers, continuate a leggere per scoprire dove comprare Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition!

Crediti: Red Magic

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Gli smartphone sono dotati di Red Magic OS 8.0 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software cinese ma multilingue (anche con l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google.

Bande supportate 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66 5G: NSA: n41/n78/n77/n38, SA: n41/n78/n1/n77(3600M-4100M)/n28A/n3/n7/n8/n20/n5



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Red Magic 8S Pro+ Bumblebee Edition.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le