DJI Osmo Action 4 ufficiale: l’action cam per catturare ogni avventura!

A distanza di pochissimo dal lancio del nuovo drone Air 3, arriva un'altra novità targata DJI, ancora una volta una soluzione pensata per gli amanti dell'avventura in cerca di alleato tech per i propri contenuti multimediali. DJI Osmo Action 4 è un'action cam all'avanguardia in grado di offrire immagini di alta qualità e prestazioni top anche in condizioni di scarsa illuminazione, perfetta per cogliere ogni momento al cardiopalma: ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo in Italia.

DJI Osmo Action 4: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova action cam | Caratteristiche & Prezzo

Crediti: DJI

Osmo Action 4 è dotata di un potente sensore da 1/1.3″, ampia apertura f/2.8 e dimensioni in pixel equivalenti a 2,4 μm, può effettuare riprese in 4K/120 fps e fornisce un FOV grandangolare di 155°. Un modulo realizzato per catturare immagini ricche di dettagli, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con funzionalità come le modalità di stabilizzazione HorizonSteady a 360°, tra cui RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV e HorizonBalancing / HorizonSteady per le riprese orizzontali, la nuova action cam DJI garantisce immagini stabili e di alta qualità in vari scenari sportivi e non.

La modalità colore D-Log M a 10 bit offre oltre un miliardo di colori e una gamma dinamica più ampia, aprendo un universo di possibilità per la post-produzione. Un avanzato sensore di temperatura del colore garantisce toni realistici, sia nelle riprese all'aperto, al chiuso o sott'acqua.

Crediti: DJI

Il dispositivo è equipaggiato con una batteria a durata ultra lunga, per oltre 2,5 ore di riprese, e in grado di resistere alle basse temperature grazie un design resistente al gelo (per un tempo di registrazione fino a 150 minuti a temperature fino a -20°C). Grazie alla ricarica rapida bastano solo 18 minuti per caricare la batteria fino all'80%.

Crediti: DJI

Osmo Action 4 offre un'ampia gamma di funzioni progettate per migliorare l'esperienza di ripresa. Il design magnetico a sgancio rapido, permette di passare rapidamente da una configurazione all'altra mentre la funzione di ripresa verticale nativa, abilitata dalla cornice protettiva orizzontale-verticale, consente di ottenere filmati verticali senza ritagli o sacrificare la qualità delle immagini. Il doppio touchscreen resistente all'acqua consente di effettuare le regolazioni dei parametri durante i selfie, il cambio di modalità o la riproduzione di video. Inoltre offre modalità personalizzabili e un pulsante Quick Switch per transizioni senza interruzioni tra le modalità di scatto. Funzionalità come SnapShot assicurano di non perdere neanche un singolo momento, mentre hai la possibilità di salvare e accedere alle impostazioni utilizzate di frequente. Osmo Action 4 è progettata per resistere fino a 18 metri di profondità senza custodia.

Crediti: DJI

La nuova action cam Osmo Action 4 è disponibile per l'acquisto sullo store ufficiale e presso i rivenditori autorizzati (tra cui Amazon, trovate il link qui sotto). La versione Standard Combo costa 429€ e include Osmo Action 4, una Batteria Extreme, la Cornice di protezione orizzontale-verticale, il Supporto per adattatore a sgancio rapido, la Base adesiva ricurva, una vite di bloccaggio, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce e un tappetino antiscivolo. La versione Adventure Combo costa 529€ e include l'action cam e tanti altri accessori tra cui 3 Batterie Extreme, un mini Supporto per adattatore a sgancio rapido, una Base adesiva ricurva, 2 viti di bloccaggio, un manico telescopico da 1,5 m e non solo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

