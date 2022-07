Red Magic 7S Pro, la versione Bumblebee continua la tradizione Transformers

Qualche mese fa abbiamo potuto ammirare la versione Transformers di Red Magic 7 e 7 Pro, sia con il modello Optimus Prime (Autobots), sia con il modello Megatron (Decepticon). Ebbene, il gaming brand di Nubia non si ferma qui e mostra al mondo la versione Bumblebee di Red Magic 7S Pro, che ora diventa seriamente interessante.

Red Magic 7S Pro Bumblebee: come è fatto il nuovo modello Transformers?

A postare le immagini ufficiali della versione Bumblebee è stata Red Magic stessa, che dunque ci mostra in totale anteprima il suo nuovo modello di punta. Per chi non ricordasse, il lancio è previsto per l'11 luglio 2022, quindi il brand ha anticipato di non poche ore ciò che vedremo. Ma come si presenta lo smartphone in edizione speciale?

Parliamo di un Red Magic 7S Pro nel form factor identico a quello già visto per la versione “regolare”, solo che troviamo una colorazione gialla, appunto, Bumblebee con finiture in nero e acciaio proprio come il robot protagonista anche di un film nel 2018. Mantiene comunque lo spazio per far vedere la ventolina RGB, a differenza del 7 Pro Optimus Prime che invece l'aveva coperta. Molto carina anche la dotazione della confezione speciale, con tutti accessori a tema compresi caricabatterie, cavo e ventola di raffreddamento personalizzata.

Non c'è ancora un prezzo, ovviamente, per questo modello ma ora sappiamo che ci ritroveremo la versione speciale alla presentazione ufficiale. La speranza è che, presentandolo insieme ai modelli regolari, questo approdi anche in Italia, il che sarebbe davvero interessante. Se intanto volete acquistare il Red Magic 7 Pro Transformers, vi lasciamo la guida all'acquisto, mentre se ne volete sapere di più sulla serie 7S, troverete l'approfondimento dedicato.

