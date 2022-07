Realme GT Neo 3T x Dragon Ball Z disponibile su eBay: solo per veri appassionati!

La nuova serie GT di Realme è arrivata in Italia e ha portato con sé alcune novità degne di nota: non solo il suo primo smartphone da 150W ma anche un dispositivo molto particolare, in grado di generare un'effetto nostalgia potentissimo. Stiamo parlando di Realme GT Neo 3T in versione Dragon Ball Z Edition: un dispositivo che di certo non ha bisogno di presentazioni e che ora è finalmente disponibile all'acquisto per tutti i fan.

Aggiornamento 08/07: la Special Edition torna disponibile all'acquisto, questa volta su eBay. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Realme GT Neo 3T x Dragon Ball Z Edition: dove comprare la nuova, strepitosa versione speciale

La versione speciale Dragon Ball Z Edition di Realme GT neo 3T è lo smartphone definitivo per tutti gli appassionati della saga dei Saiyan. Un dispositivo dal look inconfondibile e super appariscente, dotato di una cover posteriore che chiama stile e colori della celebre tuta da combattimento di Goku. Ovviamente non mancano una confezione pensata apposta per questo modello, temi, icone ed animazioni speciali.

Le specifiche tecniche sono le stesse del GT Neo 3T standard: abbiamo un display AMOLED E4 da 6.62″ Full HD+ a 120 Hz, lo Snapdragon 870 5G, una super batteria da 5.000 mAh con ricarica da 80W, una fotocamera da 64 MP con grandangolo e macro, Android 12 tramite Realme UI 3.0.

Il nuovo Realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition ha debuttato ufficialmente in Italia di recente: il terminale debutta a 499€, per la sola versione da 8/256 GB, grazie allo store ufficiale del brand su eBay. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: in alternativa, eccovi la pagina del sito ufficiale. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

