Xiaomi 12 Lite sta arrivando in Italia: la conferma ufficiale e i leak sul prezzo

Mentre ci stiamo ancora riprendendo dalla nuova serie 12S (che non arriverà alle nostre latitudini) e dalla Band 7 Pro, ecco che arriva l'ennesima sorpresa da parte di Xiaomi e questa volta ci sono buone probabilità che la notizia riguardi proprio noi. Xiaomi 12 Lite sta arrivando in Italia, è stato anticipato dalla divisione Global della compagnia ed è apparso perfino in alcuni store online in Europa, con tanto di dettagli in merito al prezzo di vendita!

Xiaomi 12 Lite Global pronto a sbarcare in Italia: ecco i dettagli e i primi leak sul prezzo di vendita

Proviamo a fare chiarezza e mettere in ordine le idee. Xiaomi 12 Lite è stato lanciato in alcuni paesi eurasiatici nelle scorse settimane ed ora è pronto a fare la sua comparsa in versione Global. La conferma arriva direttamente da Xiaomi tramite alcuni tweet parecchio chiari; il dispositivo debutterà anche in Italia ed è stato annunciato dalla stessa compagnia.

Nel frattempo store rumeno e l'operatore spagnolo Orange hanno anticipato il debutto di Xiaomi 12 Lite Global insieme al possibile prezzo di vendita. Il mid-range verrà proposto – almeno così pare – a 500€: ovviamente manca una conferma ufficiale, quindi è bene attendere ulteriori dettagli.

Per quanto riguarda le varie specifiche, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato: il “piccolo” della serie monta un pannello AMOLED a 120 Hz, è mosso dallo Snapdragon 778G (similmente al precedente 11 Lite NE) ed offre una fotocamera tripla con un sensore da 108 MP. Resta da vedere se anche la versione per l'Italia e l'Europa adotterà queste caratteristiche.

