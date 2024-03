Dove comprare Red Magic 9 Pro e 9 Pro+, ora anche in versione Transformers

Dopo il lancio dei “classici” top di gamma è il momento di dare il benvenuto ai primi flagship da gaming della nuova generazione. Lo Snapdragon 8 Gen 3 fornisce prestazioni stellari, con una grande attenzione anche all’AI (ormai il trend del momento). Ecco dove comprare Red Magic 9 Pro e 9 Pro+, i primi gaming phone equipaggiati con il chipset Qualcomm più recente (e c’è anche la versione Bumblebee Edition a tema Transformers)!

Red Magic 9 Pro e 9 Pro+: dove comprare i nuovi top di gamma da gaming, anche in versione Bumblebee Edition

Crediti: Red Magic

Ancora una volta la compagnia partner di Nubia si è superata: il design è iper-futuristico, le luci LED sono sempre presenti e l’atmosfera generale trasuda stile da tutti i pori. Mettiamo anche una fotocamera selfie sotto lo schermo, un modulo principale a filo con la scocca posteriore, un display OLED a 120 Hz e una super ricarica (da 80W o 165W) ed il gioco è fatto. Ecco lo smartphone più tamarro, stiloso e potente del momento! Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato alla gamma mentre per mettere le mani sui nuovi modelli basta continuare a leggere per scoprire dove comprare Red Magic 9 Pro e 9 Pro+. N.B. in basso trovate il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Lo smartphone è dotato della Red Magic OS su base Android 14 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue con tanto di italiano. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 5G: n41/n78/n77/n38/n41/n78/n1/n77/n28A/n3/n7/n8/n20/n5 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66



Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Edition (Transformers)

Crediti: Red Magic

L’azienda ha lanciato anche Red Magic 9 Pro+ Bumblebee Edition, una versione speciale dedicata ai Transformers con una confezione molto particolare e tanti gadget. In dispositivo è disponibile sono nella variante China e nella sola configurazione da 16/512 GB.

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate alla serie Red Magic 9 Pro.

