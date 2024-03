Zenfone 10 è l’ultimo flagship compatto e non cede nei test di resistenza

Facciamo un piccolo tuffo nel passato e torniamo indietro di un anno: è passato pochissimo, ma attualmente Zenfone 10 è l’ultimo vero top di gamma compatto (ormai tutti i principali brand puntano a dimensioni superiori). Ma le dimensioni contano per la resistenza? Andiamo a scoprirlo con un video particolarmente illuminante, che vede il flagship alle prese con una serie di prove (o meglio, maltrattamenti).

Zenfone 10 nei test di resistenza di JerryRigEverything: come si è comportato l’ultimo top di gamma compatto?

Zenfone 10 – Crediti: ASUS

Il video del canale JerryRigEverything rappresenta il canto del cigno dell’ex top di gamma di ASUS: la serie è stata aggiornata di recente con il nuovo Zenfone 11 Ultra, dispositivo che segna un taglio netto con la scorsa generazione. Non è solo il design a cambiare, ma anche le dimensioni generali e quelle dello schermo. Si passa, infatti, dai 5,92″ di Zenfone 10 ai 6,78″ dell’attuale generazione. ASUS ha sempre puntato su top di gamma compatti, ma questa volta è andata diversamente: nonostante una fetta di utenza cerchi a gran voce questa tipologia di flagship (e come fare a dargli torto?), la realtà dei fatti è ben diversa (basti pensare al destino della serie iPhone Mini). Attualmente Zenfone 10 è l’ultimo top compatto del mondo Android, ma sarà anche uno smartphone robusto? La risposta arriva dai test di resistenza di JerryRigEverything.

Per quanto riguarda la resistenza ai graffi, il display del dispositivo si comporta nella media, con scanalature profonde al grado 7 della scala di Mohs. Tuttavia il telaio in alluminio e la cover posteriore sembrano meno resistenti ai graffi; in particolare il retro è in policarbonato con effetto gommato che sicuramente fornice un’ottima presa, ma è più soggetto a graffi evidenti. Si continua poi con altre prove e ovviamente il tutto culmina con il test di piegatura: ASUS Zenfone 10 si comporta egregiamente e non cede, a differenza di quanto avviene con il cugino ROG Phone 8 Pro (sempre targato ASUS). La struttura è salda e proprio la cover in plastica aumenta sia la flessibilità che il grado di riparabilità (il video prosegue anche con un teardown).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le