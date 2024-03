ASUS Zenfone 11 Ultra: scheda tecnica, prezzo e uscita

Si è parlato tanto del futuro della gamma Zenfone e addirittura lo scorso anno qualcuno l’ha data per morta (ma il tutto è stato prontamente smentito dall’azienda). Ora la serie di smartphone della casa asiatica torna sotto i riflettori con una gamma che per il momento è composta da un solo modello. Ecco tutte le novità su ASUS Zenfone 11 Ultra: facciamo il punto della situazione su design, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità sul mercato.

ASUS Zenfone 11 Ultra: tutte le novità dell’ultimo top di gamma

Design e display

Crediti: ASUS

Per il momento, il modello standard ASUS Zenfone 11 è ancora un mistero: il dispositivo è stato avvistato su Google Play Console con la sigla ASUS_AI2401 e il suo nome commerciale.

Conosciamo invece bene ASUS Zenfone 11 Ultra. Il look della nuova gamma si discosta da quello di ZenFone 10, con un modulo fotografico rinnovato e dimensioni più generose; forse ZenFone 11 potrebbe avere uno schermo contenuto e dimensioni compatte, ma questa per ora è solo un’ipotesi. Osservando stile e scheda tecnica è impossibile non farsi venire in mente ROG Phone 8: il nuovo dispositivo Ultra si presenta come un rebrand di quest’ultimo (a proposito, ecco la nostra recensione), solo con un look meno aggressivo e meno da gaming.

Lo smartphone ha uno schermo Samsung AMOLED da 6,78″ Full HD+ con tecnologia LTPO e refresh rate dinamico fino a 144 Hz. Il lettore d’impronte digitali è integrato sotto il display. Le colorazioni disponibili saranno 5, ossia: Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Green e Desert Sienna.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di ASUS Zenfone 11 Ultra non possono che fare affidamento allo Snapdragon 8 Gen 3, ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm. Si tratta di un SoC octa-core a 4 nm ad opera di TSMC, con un core principale Cortex-X4 fino a 3,3 GHz, GPU Adreno 750 ed un nuovo AI Engine per sfruttare l’AI generativa direttamente in locale. Il top di gamma ha 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile e Android 14. La batteria è una capiente unità da 5.500 mAh con ricarica HyperCharge da 65W e supporto alla ricarica wireless da 15W (anche inversa a 10W).

Crediti: ASUS

Il comparto fotografico del nuovo flagship è composto da un trittico di sensori da 50+13+32 MP con un obiettivo principale IMX890 dotato di stabilizzazione Gimbal OIS, un ultra-grandangolare con FOV 120° e un teleobiettivo con zoom ottico 3X (digitale 30X) e OIS. Frontalmente c’è una selfie camera da 32 MP con sensore RGBW. Di seguito trovate la scheda tecnica completa:

ASUS Zenfone 11 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 225 grammi

certificazione IP68

display AMOLED E6 LTPO a 12 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2

a da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali ottico sotto lo schermo

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50+13+32 MP (f/1.9- 2.2-2.4) con IMX890 , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 3x

(f/1.9- 2.2-2.4) con , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, 3x selfie camera da 32 MP f/2.45 FOV 90°, RGBW

f/2.45 FOV 90°, RGBW Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, ottimizzazioni audio Dirac, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, mini jack 3.5 mm

Android 14 tramite Zen UI

ASUS Zenfone 11 Ultra – Prezzo e disponibilità

ASUS ZenFone 11 Ultra viene venduto in Italia al prezzo di partenza di 999€ per la versione da 12/256 GB GB, salendo poi a 1.099€ per quella da 16/512 GB GB; dal 14 marzo al 14 aprile, c’è una promozione ufficiale che ne abbassa i prezzi a 899€ e 999€.

