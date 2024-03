ASUS ZenFone 11 Ultra ufficiale in Italia: un vero top, ma tutt’altro che compatto

La nuova leva dei top di gamma Android dà il benvenuto a un nuovo esponente sotto forma di ASUS ZenFone 11 Ultra. Dopo aver visto le varie proposte targate Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus e vivo, anche il produttore taiwanese ha fatto altrettanto, presentando al pubblico (anche quello italiano) il suo ultimo flagship. Ma come fa intuire il suo nome, ZenFone 11 Ultra potrebbe deludere coloro che da ASUS si aspettano un modello tascabile.

ASUS annuncia ufficialmente ZenFone 11 Ultra: tutte le novità, ma lo conosciamo già

Sì, perché ASUS ZenFone 11 Ultra ha dalla sua un ampio schermo AMOLED da 6,78″ Full HD+, più grande di quello da 5,92″ di ZenFone 10, anche se non è detto che più avanti non spunti anche uno ZenFone 11 “liscio”. È un pannello LTPO con refresh rate fino a 144 Hz e protezione Gorilla Glass Victus, sotto cui si cela un lettore d’impronte digitali, per una scocca certificata IP68.

Come tutti i top di gamma Android di questa generazione, anche quello di ASUS si basa su Snapdragon 8 Gen 3, SoC TSMC a 4 nm con CPU octa-core Kryo fino a 3,3 GHz Cortex-X4, GPU Adreno 750, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile. L’alimentazione è affidata a una 5.500 mAh con capacità di ricarica a 65W e wireless 15W (anche inversa).

Il resto delle specifiche include Android 14 con Zen UI, connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS a doppia frequenza, USB-C 3.2 Gen 1, speaker stereo Dirac, ingresso mini-jack, fotocamera da 50+13+32 MP con ultra-grandangolare, teleobiettivo 3x e selfie camera da 32 MP.

ASUS ZenFone 11 Ultra è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo di listino di 999€ per la versione da 12/256 GB GB, salendo a 1.099€ per quella da 16/512 GB GB; per il primo mese di vendita, dal 14 marzo al 14 aprile, c’è una promozione che ne abbassa i prezzi a 899€ e 999€.

Se volete saperne di più su ASUS ZenFone 11 Ultra, ecco il nostro approfondimento dedicato con tutti i dettagli su scheda tecnica e prezzi di vendita.

