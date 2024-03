Come trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone con Tenorshare iCareFone Transfer

Nonostante WhatsApp sia l’app di messaggistica per eccellenza ha ancora varie mancanze e per alcune di queste è necessario ricorrere a software esterni, in modo da semplificarci la vita. È questo il caso del trasferimento delle chat da Android e iOS e viceversa: in nostro soccorso arriva un programma targato Tenorshare, che consente di accedere a tante funzionalità utilissime quando si tratta di trasferire dati e passare da un dispositivo all’altro. Andiamo a vedere come trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone, con una manciata di passaggi (tutti semplicissimi).

Tenorshare iCareFone Transfer ti permette di passare le chat WhatsApp da Android a iPhone: ecco come funziona

Crediti: Tenorshare

Come anticipato anche in apertura, Tenorshare iCareFone Transfer è un software progettato per semplificare il trasferimento di dati tra dispositivi iOS e Android (visto che in alcuni casi possono sorgere delle barriere non facili da aggirare). Con questo strumento è possibile trasferire facilmente foto, video, contatti, messaggi, musica e altro ancora da un dispositivo all’altro in modo rapido e sicuro, con una grande semplicità di utilizzo. Il programma permette anche di eseguire il backup, ripristinare i dati persi e gestire i file presenti sul dispositivo. Se stai passando da un iPhone ad un telefono Android o viceversa, Tenorshare iCareFone Transfer è la soluzione completa per garantire un trasferimento dati senza problemi.

L’applicazione è compatibile con PC Windows (11/10/8.1/8/7) e con computer Mac (con MacOS 10.10 e superiori); per quanto riguarda i dispositivi mobile, sono supportati tutti telefoni con iOS 17 e precedenti, iPadOS 17 e precedenti, e modelli da Android 2.0 fino alla versione 13.

Come trasferire le chat WhatsApp da Android a iPhone: la guida passo passo

Il software Tenorshare iCareFone Transfer offre molteplici funzionalità e può essere sfruttato per tantissimi aspetti del nostro dispositivo Android e iOS. Tuttavia in questa guida andiamo a vedere con fare per trasferire le chat di WhatsApp da Android a iPhone, in modo facile e sicuro.

Scarica ed installa Tenorshare iCareFone Transfer Download per Windows

Download per Mac Avvia iCareFone Transfer e collega i due dispositivi al computer Una volta che i due smartphone sono collegati, clicca su “Trasferisci” per continuare. In caso di dispositivo Samsung, abilita il debug USB per continuare Se richiesto, per i dispositivi Samsung è necessario abilitare il debug USB: il software mostra come fare, dopodiché basta cliccare sul tasto “Sì” al momento di confermare. Effettua il backup dei dati di WhatsApp Seguendo la procedura a schermo ti verrà chiesto di effettuare il backup dei dati di WhatsApp (dal dispositivo Android di origine). Verifica l’account WhatsApp sul dispositivo di origine Dopo aver effettuato il backup dei dati di WhatsApp del dispositivo Android, è possibile verificare l’account WA inserendo il prefisso nazionale e il numero di telefono. Clicca “Continua” per immettere il codice di verifica inviato al dispositivo di origine; dopo aver inserito il codice di 6 cifre clicca su “Verifica”. Trasferisci i dati di WhatsApp su iPhone Dopo aver terminato la verifica dell’account passerai direttamente al prossimo passaggio. Accedi a WhatsApp sul dispositivo di destinazione (iPhone) e quando richiesto disattiva “Trova il mio iPhone” (basta seguire le istruzioni a schermo). Dai il via al ripristino del backup sul tuo iPhone; la velocità dell’operazione dipende dalla dimensione dei dati, quindi sarà necessario avere pazienza. Al termine della procedura il dispositivo di destinazione sarà riavviato.

Tenorshare iCareFone Transfer: prezzo e conclusioni

Quella che abbiamo visto poco sopra è solo una delle tante funzionalità di Tenorshare iCareFone Transfer: di certo si tratta del modo più rapido e sicuro per il trasferimento delle chat di WhatsApp ma in realtà il software è adatto a trasferire qualsiasi tipo di dati. Inoltre sono presenti varie chicche come il trasferimento degli account Business, la possibilità di unire vecchi e nuovi messaggi di WA tra Android e iOS, la possibilità di creare backup e di ripristinare gli stessi in un attimo. Il programma è disponibile in prova gratuita, dopodiché richiede una licenza per essere utilizzato a pieno. La licenza può essere mensile oppure a vita: dipende dalla scelta dell’utente e di seguito trovate tutte le opzioni disponibili tramite il sito ufficiale di Tenorshare.

Licenza mensile : per Windows 19.99€ , per macOS 24.99€

: per Windows , per macOS Licenza annuale : per Windows 39.99€ , per macOS 59.99€

: per Windows , per macOS Licenza a vita: per Windows 49.99€, per macOS 69.99€

Contenuto realizzato in collaborazione con Tenorshare.

