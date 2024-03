Instagram lavora a Spin: un modo tutto nuovo di interagire con i Reel

Per i creator è sempre più importante trovare nuovi modi di interagire con il proprio pubblico e creare nuovi trend, per questo motivo Instagram sta lavorando ad una nuova funzionalità che permetterà di interagire con i Reel, i video brevi della piattaforma, in modo totalmente nuovo.

Creare nuovi trend sarà semplicissimo con gli Spin di Instagram

Crediti: Alessandro Paluzzi

La nuova funzionalità si chiama “Spin” ed è apparsa nelle versioni beta dell’app di Instagram, permettendo agli utenti di effettuare una sorta di remix dei Reel. I creator infatti potranno creare dei template che tramite lo Spin consentiranno agli utenti di modificare testi e audio presenti nei Reel. Un modo nuovo, quindi, per creare engagement e nuovi trend.

La funzionalità al momento sembrerebbe essere disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti che utilizzano la versione beta dell’app e potrebbero volerci ancora diverse settimane prima che gli Spin siano disponibili per tutti anche nella versione stabile del celebre social network di Meta.

