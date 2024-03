GameSir X2s è il più economico dalla serie, a soli 35€ (con Coupon)

La compagnia cinese ha lanciato di recente un controller per smartphone nuovo di zecca, stavolta con un occhio di riguardo per il portafogli di noi poveri utenti. GameSir X2s è un controller Type-C per Android e iOS, proposto ad un prezzo davvero accessibile: e con il codice sconto di Geekbuying il risparmio aumenta tantissimo!

Codice sconto GameSir X2s: il controller per smartphone Android e iOS più economico della gamma

Crediti: GameSir

Il nuovo arrivato della serie di controller del brand presenta un look simile a quello dei fratelli maggiori ed una colorazione Purple fresca e giovanile. GameSir X2s è dotato di connettività Type-C e può essere utilizzato senza alcun problema su qualsiasi tipo di smartphone Android, iOS e HarmonyOS, a patto che sia dotato dell’apposita porta. Il dispositivo presenta due stick analogici con Hall Effect ed i classici pulsanti ABXY; ovviamente non mancano i trigger superiori e la solita la croce direzionale. Il retro dell’impugnatura è dotato di un rivestimento in gomma anti-scivolo, per una presa salda. Il pad è compatibile con dispositivi con una lunghezza massima di 168 mm e supporta sia cloud gaming che il remote play (con Game Pass, Xbox Remote Play, Luna, Geforce Now, PS Remote Play, Steam Link e non solo).

Crediti: GameSir

Il controller per smartphone Android e iOS GameSir X2s debutta su Geekbuying ad un prezzo davvero ghiotto: utilizzando il codice sconto che trovi nel box in basso il prezzo scende a soli 35€, con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

